El detalle en el que hay que fijarse al comprar tecnología para la vuelta al cole: lo advierte la UNESCO

Se terminan las vacaciones y nos enfrentamos a la vuelta al cole, a la que algunos ya han denominado “la cuesta de septiembre”. Este año será un poco más caro que el año pasado: Colegios, ropa, libros de texto, papelería siguen subiendo y mientras que otras partidas como la tecnología parece que nos dan un respiro.

¿Por qué se estancan los precios en tecnología?, ¿Se está frenando la digitalización de la enseñanza? Mario Yáñez, consultor tecnológico en varias empresas como Kyndryl explica en La Linterna que, en el caso de la tecnología, las cuotas “se han mantenido o bajan” como en el caso de los ordenadores personales.

Según la OCU, las familias españolas van a gastar en la 'vuelta al cole' un 13% más que el año pasado, lo que supone una media de 500€ por alumno. En esta cifra, en general, no se considera el apartado de tecnología: tablets, ordenadores o móviles, calculadoras científicas, o aplicaciones. En general, muchos centros van a proporcionar este material y dependiendo de la etapa escolar y del modelo (clases remotas, deberes, etc) será necesario tener más o menos tecnología en casa.

El mes idóneo para comprar tecnología

Entonces, ¿es buen momento o no, para comprar tecnología para nuestros hijos? Para Yañez, consultor tecnológico, salvo que sea absolutamente necesario, “en general me atrevería a decir que no”. “Primero por el sobrecoste que implica: solo un PC de gama baja-media nos va a costar 500€, lo mismo que todo el resto de material”. En segundo lugar, comenta el experto en La Linterna, porque “el ciclo de ofertas y campañas en tecnología tiene otras fechas como el Black Friday, por ejemplo”. Y tercero, “porque hay otras alternativas que pueden ser más asequibles y que evitan invertir en una tecnología que a lo mejor no nos vale el año que viene”.

POLICÍA NACIONAL Un agente instruye a personas mayores en el uso seguro de móviles en la tienda de Orange

Así, Yáñez asegura a Expósito que, más que en comprar o renovar el parque de dispositivos, deberíamos poner el foco en la ciberseguridad de nuestros hijos y en evitar el uso excesivo de la tecnología. “Algo de lo que vienen alertando muchos organismos como la UNESCO o UNICEF, y últimamente hasta empresas como Google se han subido al carro del uso racional y prudente de Internet, proponiendo que los móviles de los menores se autobloqueen en horario escolar para que el alumno se pueda centrar en los estudios”.

El momento para comprar tecnología en la 'vuelta al cole'

Otro tema que abordaban en La Linterna es que, durante la pandemia, se promovió la transformación digital de la enseñanza, y ahora parece que volvemos al cuaderno y al lápiz. Pero para el colaborador de La Linterna, más que involucionar se trata de racionalizar. “Un informe de la UNESCO sobre la tecnología en la educación en las aulas alerta sobre el uso de móviles y ordenadores en el aula porque puede provocar distracciones y, por consiguiente, entorpecer el aprendizaje”, avisa. Además, apunta que la UNESCO también advierte de la falta de evidencia de las mejoras que producen las tecnologías de la información y, en cambio, subraya las consecuencias que si han demostrado ser negativas con un uso excesivo o inadecuado.

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Fernando Moner, presidente de la AVACU, desvela los precios del material escolar y da consejos para ahorrar

Así, el programa de COPE ha querido continuar con más consejos para facilitar la vuelta tecnológica al cole a las familias, con algunas alternativas en la compra de dispositivos. “Una buena idea es investigar si el centro de estudios tiene un programa de alquiler de tecnología (tablets, calculadoras, etc), que les permita alquilar el equipo en lugar de comprarlo”, comenta Yáñez a Expósito. Recuerda también que slgunos colegios proporcionan este material de forma gratuita. “También ver el mercado de segunda mano, otros alumnos que ya hayan pasado ese curso, contactos, etc”.

Eso sí, si no nos queda más remedio que comprar, también es importante planificar las compras con antelación. Y es que, normalmente, los colegios lanzan las listas de material para el curso siguiente en mayo/junio. “Este es el momento de revisarla bien, ver qué nos hace falta comprar o renovar y buscar el momento adecuado de las mejores ofertas: rebajas de verano, si podemos esperar a un Black Friday o Ciber Monday, y ver si podemos reaprovechar lo que ya tenemos en casa”.