La decisión de Dani tras saber que tenía cáncer después de 10 años luchando contra la leucemia de su hija: un antes y un después

Este 4 de febrero se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada en el que se han escuchado muchas historias de esperanza, como la que relataba Expósito este lunes en La Linterna. Y es que, con tan sólo 6 meses de vida, Isabel fue tratada de una leucemia que necesitó un trasplante de médula. Su padre, Dani, su superhéroe favorito, fue el donante.

No obstante, más de 10 años después, justo unos días después de que la pequeña cumpliese 11 años, a Dani le comunicaron una mala noticia: tenía cáncer. Eso sí, el padre de familia, tras 10 luchando contra la enfermedad de su hija, tomó una decisión que, asegura, supuso un antes y un después, tanto para el hombre como para Isabel.

Europa Press Un operario de radiografías en un hospital infantil

La leucemia de Isabel, diez años después

El pasado 23 del pasado junio Isabel soplaba 11 velas. Todo marchaba bien, la leucemia había pasado a ser un mal sueño hasta que, a los 7 días, a Daniel le diagnostican un carcinoma de vejiga en estado avanzado, tenía cáncer.

La pequeña cuenta en La Linterna en qué punto estaba su enfermedad cuando ocurrió la de su padre: “Ya la prontonterapia la terminé y ahora, cuando empezaron solo con las pastillas, la verdad es que es mucho mejor”, relata. Ahora Isabel ha empezado a hacer más deporte. “Ahora ya voy cada dos semanas, cada 10 días o por ahí a revisión y ya estoy súper bien porque ya hago mis actividades extraescolares y puedo quedar con mis amigas”.

Alamy Stock Photo Un hombre pasea mientras sostiene la mano de su hija

Para la pequeña Isabel, la Unidad de Terapias Avanzadas de la Fundación CRIS es su familia. El cariño con la que la han tratado el Doctor Antonio Pérez y su equipo ha sido una parte muy importante en su curación: Isabel ha vuelto a nacer. “Son muy importantes porque han ayudado a que me pueda curar y pueda seguir disfrutando de la vida porque habían encontrado una cura muy efectiva para mi tumor”, explica la propia niña en los micrófonos de COPE. “Sé que Antonio se lo estuvo currando mucho y para mí es como un segundo padre”.

Isabel, por el tratamiento, se ha perdido muchas horas de clase. Eso no ha sido excusa para que haya sacado unas notas envidiables. Pese a haber estado rodeado de médicos, todavía no tiene muy claro que va a ser de mayor. Sin embargo, seguirá vinculada a CRIS, como relata a Expósito. “A mí, sinceramente, me gustaría hacer otra cosa, pero seguiría ayudando a causas de investigación y siendo socia de CRIS”.

Diagnostican cáncer a Dani, el padre

Isabel era la primera de las dos hijas del matrimonio. A los 6 meses de vida de la pequeña, la pareja sufrió un auténtico revés: Isabel fue diagnosticada con Leucemia. “Padres primerizos, una niña con seis meses, un palo enorme. Y más cuando te dicen los médicos que es una enfermedad muy complicada y, palabras literales, que nunca se nos olvidarán, que “estos niños no suelen salir adelante”, reconoce el propio padre de la pequeña en La Linterna.

Pero las malas noticias parecían haberse instalado en la familia, porque a la semana del cumpleaños de Isabel a Dani le diagnostican un cáncer. “Yo me lo como con patatas y digo no pasa nada”, confiesa emocionado el padre de familia. “Yo me doy quimio, después de la quimioterapia, que eran los miércoles, todo el verano, yo me daba el ciclo y automáticamente cogíamos el coche, teníamos preparado todo, para irnos de vacaciones, porque la bajada me daba tres o cuatro días después”. Así, todos estaban ya en el sitio de las vacaciones. “Las niña disfrutaban de sus vacaciones y yo allí me intentaba recuperar”.

CHUAC Carlos Velasco y Maria Vieitez, cirujanos cardíacos infantiles del CHUAC

Pero en su cabeza solo había un pensamiento: Isabel se tenía que recuperar. Antes de la cirugía tuvo pautados 4 ciclos de quimio cada 3 semanas. “Mi reto personal cada día era levantarme por la mañana y estar bien para poder estar con ella porque ella me necesitaba”, revela a Expósito Dani. “Eso es la complejidad, aparte de la física, la emocional”.

Revela el padre que, a la vez que debía ilusionarse, estaba “hecho polvo”. “Estás destrozado, estás que no puedes dormir, estás que no comes, estás que te duele todo el cuerpo y tú estás pensando en el diagnóstico de tu hija y no me ha dado tiempo a pensar en mí, no me ha dado tiempo a pensar en que yo me pudiera morir”.

Estás pensando en el diagnóstico de tu hija y no me ha dado tiempo a pensar en que me pudiera morir" Daniel Padre de Isabel y enfermo de cáncer

La decisión de Dani

El duelo, la batalla emocional que tuvo que pasar Dani y su familia por Isabel fue duro de digerir. Nunca perdieron la esperanza, siempre mantuvieron la fe, aceptaron el reto y cogieron al toro por los cuernos. Y ahí aparece la Fundación CRIS contra el cáncer. De la mano del Doctor Antonio Pérez y su equipo, Isabel recibió un tratamiento muy especial.

“Nos dimos cuenta que había un gen de fusión que era el responsable de convertir una célula muscular en una célula tumoral, y tenía un rabdomiosarcoma”, explica el médico en los micrófonos de COPE que, asegura, supuso un antes y un después conocer a Dani y a su familia. Desde que se creó la Fundación en 2018 se han tratado a casi 900 niños y niñas y, desde entonces, Dani es un abanderado de la lucha contra el cáncer infantil y uno de los responsables de que la Fundación siga recaudando fondos para que puedan seguir liderando la investigación contra el cáncer.

“Dani es maravilloso, es una persona que os da muchísima visibilidad, y nos la sigue dando”, confiesa el médico, para el que conocer al padre de Isabel ha sido “como una llamada de atención de decir que nuestro reto no es curar a Isabel, nosotros curamos a todos los niños: que el cáncer en los niños no sea la primera causa de muerte”, añade.

Y es que están ya casi en el 85% pero, reconoce, les queda un poquito más: “que no es cuestión de tiempo, es cuestión de inversión, es un compromiso de la sociedad”. La vida ha sido caprichosa y ha querido que padre e hija fueran operados el mismo día, el pasado 3 de octubre. Un mes después, Isabel empezó a recibir su tratamiento y la historia de Daniel e Isabel tiene un final feliz.