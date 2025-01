Carmen, enfermera en A Coruña, desvela el episodio por el que acabó en urgencias y que le dejó sin trabajo y perdiendo dinero

La cuenta atrás para este sábado ha comenzado para aquellas personas que durante meses han estado delante de un libro estudiando intensamente para preparar el MIR, la prueba de Formación Sanitaria Especializada. Médicos pero también enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, químicos o físicos a los que el MIR les va a permitir especializarse y estar de residente en un hospital.

Pero estos chicos tendrán que enfrentarse a la realidad de una sanidad que presenta muchos problemas en el día a día. De hecho, y según el último borrador de Sanidad, los estudiantes que aprueben el MIR no podrán trabajar en la privada en los primeros cinco años. Tampoco lo podrán hacer los jefes de servicio que ejerzan en la pública.

Además, se calcula que casi la mitad de las enfermeras se plantean dejar la profesión en los próximos diez años. Por todo ello, Expósito ha querido analizar este martes en La Linterna en qué consisten estas medidas y por qué muchos enfermeros no aguantan más.

Exclusividad de los jefes de servicio

Uno de los puntos más importante que destaca ese borrador es que los jefes de servicio de los hospitales públicos deberán estar obligados a tener dedicación exclusiva, es decir, no podrán trabajar también en la sanidad privada. Jorge Fernández, jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen Nieves de Granada, respondía en La Linterna “lo que está percibiéndose para la sociedad es que quien trabaja en la medicina privada pues no tiene unos criterios y unos valores de honestidad para trabajar en ambos ámbitos”, algo que considera “un error”.

Javier Lizón Mónica García

Señala Fernández que la situación puede llevar a que los jefes de servicio opten por marcharse a la privada. “El jefe de servicio tiene una actividad del liderazgo sobre el equipo, pero al mismo tiempo tienen que tener un nivel de conocimiento y de habilidades que es por lo que tiene que ser jefe de servicio, entonces perder el talento en la sanidad pública no parece razonable”, apunta. “Los políticos lo que tienen que dar es solucionar los problemas, no crear problemas”.

Carmen, exenfermera en A Coruña

La ratio española es de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio de la Unión Europea llega a las 8,5. O lo que es lo mismo, nuestro país tardaría casi 30 años en sumar el número de enfermeras que tienen de media en Europa. Otro de los datos más preocupantes es que hay muchas que llegan a su límite y directamente no pueden más.

Una de ellas es Carmen, que tiene 66 años pero, desde el 2022, está jubilada porque no aguantaba más la situación. Trabajaba como enfermera en una residencia de A Coruña y explica a Expósito que la decisión la tomó después de la pandemia. “Recuerdo aquellos meses como algo muy duro, muy duro, llevando todas las preocupaciones a casa, siendo incapaz de dar el 100%”.

Carmen trabajaba en una residencia pública de personas mayores y reconoce que hubo momentos en los que no supo cómo atenderlos por la falta de herramientas. “Quieres dar lo mejor de ti, y en mi caso, pues llegó un momento en que estallé, un día me quedé bloqueada porque no supe salir de... Bueno, de un trabajo que tenía entre manos, me quedé bloqueada y empecé a llorar, y estaba entrando en una crisis de ansiedad”.

Recuerda que la tuvieron que llevar a urgencias, “y ahí empezó todo”. “Ya me dieron una baja y al terminar la baja decidí que no podía continuar, que lo dejaba”.

Para Carmen, tanto el cuidador, la enfermera, el enfermero y los cuidadores necesitan ser cuidados también. “¿Quién tiene que cuidar al cuidador? Eso nos lo preguntamos todas las enfermeras, todas”, demanda en La Linterna. Explica que dejó de trabajar, se prejubiló hace pocos años. “No me pude prejubilar, me tuve que jubilar perdiendo dinero”.