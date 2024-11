Aparecen cuatro casos de una enfermedad que se creía erradicada en un colegio de Extremadura

Está claro que la salud es uno de los factores que más nos afecta de cerca y uno de los que no ha hecho tomar más conciencia sobre él recientemente. En ocasiones, enfermedades que parecen de hace muchos años, aunque ya no son mortíferas, no se han erradicado por completo, y aparecen. Y es que nada más lejos de la Tuberculosis, una enfermedad que hace siglos era mortal, ahora había caído por completo en el olvido ya que no había casos, al menos hasta ahora.

Y esto es porque hoy mismo, en España, concretamente en un colegio de Badajoz, se han detectado 4 casos, que sumados a los del resto del año solo en la comunidad autónoma de Extremadura, ya suman hasta 67. Y es que aunque muchas veces se piensa que la tuberculosis está erradicada, en España hay más de 3.000 casos al año de una enfermedad que durante mucho tiempo llegó a ser mortal.

Luis Manuel Entrena, responsable del área de neumología del Hospital Quidón de Córdoba, afirma que si bien es normal que nos sorprendamos, no debemos alarmarnos. “Lo que ha ocurrido en Badajoz es simplemente el fruto de un sistema de vigilancia epidemiológica correcto. Aparece un caso y se intenta ver si ha habido algún contacto que esté infectado. Estar infectado no significa estar enfermo”, dice el doctor. El problema es que como antes era mortal, parece que tenemos un recuerdo de una enfermedad como una lacra social, algo que estigmatiza.

Actualmente, sabemos que es una enfermedad que se cura sin ningún tipo de problema. El tema es detectarla. El método es la prueba de la tuberculina, una reacción que se pincha en la piel del antebrazo y te dice si en ese momento esa persona, no en ese momento porque se tardan entre 48 y 72 horas en poder dar el positivo o el negativo. En caso positivo, hay que hacer un muestreo en los convivientes. Y hay que tener mucha tranquilidad para que esto sea contagioso, necesita un contacto prolongado.

El riesgo

El problema de todo esto es que las enfermedades respiratorias cursan con síntomas muy monótonos. Todo esto, espectoración y algún ruido torácico hacen que el enfermo de tuberculosis durante mucho tiempo permanezca de esta manera. Además, cualquier fumador puede asimilar los síntomas estos a su tabaco y durante ese tiempo puede estar contagiando. Y es que cuando surgen síntomas de alarma como es la sangre o empiezo a tener un cuadro ya consultivo, empiezo a perder peso, fiebre, sudoración nocturna, ya consulto al médico. “Pero durante una gran etapa de la enfermedad puedo ser contagioso y no saberlo”, confirma el doctor.

Aun así, nuestro sistema inmune es capaz de combatir al vacilo que entra y antiguamente cuando no existía un tratamiento eficaz, había una gran exposición porque era una enfermedad mucho más prevalente, aunque solamente la desarrollaban algunas personas. Hoy día sabemos que fundamentalmente los inmunodeprimidos son los que se pueden contagiar con más facilidad desarrollar la tuberculosis y ya es un colectivo en el que hay que estar especialmente vigilante.