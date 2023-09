Víctima de trata en La Linterna de la Iglesia: "Sentía miedo, no podía salir de aquel círculo"

Hay lugares en el mundo en los que las circunstancias no son nada fáciles. Los conflictos políticos, la inseguridad y la pobreza provocan que las personas sufran a diario. Por eso, cuando les proponen un futuro mejor, un horizonte de esperanza, no se lo piensan e intentan ir a por él. A por una vida mejor.

¿El problema? Que en muchos casos estas propuestas son un fraude. Estas personas se convierten en víctimas de promesas falsas. Es lo que le ocurrió a una mujer que prefiere que no digamos su nombre. Ella es de Nigeria y allí en su país era peluquera.

Sin embargo, la inestabilidad de su país hizo que su situación empeorara. Comenzó a no ganar dinero y no podía mantener a su familia. Estaba desesperada, hasta que le propusieron marcharse a Europa. Allí le prometieron un futuro mucho mejor.

Cuando llegó a Europa, acabó en España pero las promesas que le habían hecho, no existían. Le dijeron que tenía que ser prostituta. No le dieron otra opción. Y le dijeron que no protestara porque iba a ser peor. Estaba amenazada.

Sin darse cuenta....esta mujer se vio envuelta en el negocio de la trata. Poco a poco intentó cambiar su situación y pidió ayuda. Lo hizo en el centro de atención a las mujeres que la congregación de las hermanas Oblatas tienen en Palma. Se llama Casal Petit y allí todo cambió. Su realidad cambiaba poco a poco.

Regularizaron su situación legal y le dieron un trabajo digno. Al igual que hicieron con esta mujer nigeriana, las hermanas Oblatas lucha a diario para que desaparezca la prostitución y la trata. Acompañan y atienden a estas mujeres dándoles respuesta a todas sus necesidades.