Sevilla tendrá dos obispos auxiliares: "Sorpresa" ante esta "nueva misión" que la Iglesia les encomienda

Este sábado, la catedral de Sevilla va a acoger la ordenación episcopal de los sacerdotes Teodoro León y Ramón Valdivia, nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis andaluza. En 'La Linterna de la Iglesia', ambos han repasado su trayectoria y han reflexionado junto a Irene Pozo sobre los retos a los que se enfrenta la Iglesia en Sevilla.

Teodoro León tiene 58 años y es natural de Puertollano, aunque lleva toda la vida en Sevilla. Ha explicado que, para él, este nuevo servicio al que le llama la Iglesia "significa la sorpresa que Dios nos da. La recibo como un don de Dios y dispuesto a seguir trabajando en extender el Evangelio del Señor. Lo veo como una gracia y una misión más en mi vida".

León, que ha sido deán del Cabildo de la catedral de Sevilla y vicario general, conoce bien la archidiócesis. Preguntado por los retos que tiene ahora mismo la Iglesia particular de Sevilla, afirmaba que "el reto que afronta es siempre el mismo: el objetivo que tenemos siempre es anunciar a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo. Ese reto es el que se mantiene, porque Jesucristo es el centro de nuestra vida. Como siempre digo, los cristianos nos seguimo a un muerto, seguimos a un Vivo. Es Cristo Vivo, Cristo Resucitado, que tiene que extenderse a todos. Y, cuando se dice a todos, es porque no se hace distinción ninguna. Ese es el reto, que se puede extender a través de la religiosidad popular, pero que debemos hacerlo en todos los momentos y circunstancias de la vida: en las catequesis y en la evangelización... en cualquier momento y circunstancia".

Irene Pozo ha incorporado al segundo protagonista de este fin de semana, Ramón Valdivia. Él sí es sevillano, de Osuna, y tiene 48 años por lo que, en el momento de la ordenación, se convertirá en el obispo más joven de España. Valdivia ha explicado que recibe la noticia con sorpresa: "También con estupor, porque uno se ve tan poca cosa... ahora estoy desbordado y con una sensación de que me sostiene la fe de la Iglesia y de los feligreses que están rezando tantísimo por mí. Lo estoy percibiendo con una nitidez tan fuerte que me encuentro un poco sobrecogido por la fuerza de la oración y del amor de de los feligreses.

Asegura que se le pasaron muchas cosas por la cabeza y el corazón cuando recibió la llamada del nuncio: "Sobre todo, yo me quedo con la llamada del Señor. Entonces, ante él, como Pedro, que al final del Evangelio según san Juan, le dice, después de las preguntas, 'Sígueme'. Así me encontraba yo, no tengo ninguna razón para no seguirle al Señor, todo lo contrario, siempre muy bien conmigo, entonces... a decirle que sí donde Él diga", ha señalado.