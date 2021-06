Santiago Reyes: "El voluntariado del Camino es muy plural y representa a todos los ámbitos de la Iglesia"

Los voluntarios son fundamentales en la acogida a los peregrinos en el Camino de Santiago. Este Año Santo Compostelano ha comenzado tocado por la pandemia, el estado de alarma y las restricciones sanitarias. La situación ha impedido a los peregrinos viajar hasta Santiago, pero también a los voluntarios estar presentes para recibirles y atenderles durante su peregrinación. Pero conforme avanza la vacunación y parece que la covid-19 comienza poco a poco a remitir, el Camino de Santiago vuelve a tomar protagonismo. Y los voluntarios también van a volver a estar en el Camino a partir del próximo 15 de junio.

Hoy 'hacemos memoria' de la actividad pastoral de laIglesia. En ella cabe desde la catequesis, la visita a losenfermos y a los presos, el cuidado de los moribundos,la confesión y el acompañamiento espiritual o laacogida. Y hoy, queremos hablar de una acogidamuy especial: la de los peregrinos que acuden, desdetodos los lugares del mundo, a Santiago deCompostela, a la tumba del Apóstol. Pero los voluntarios tienen que coordinarse. Para eso nació la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos, que gestiona el Centro de Peregrinos de Santiago de Compostela, del que es responsable Santiago Reyes.

Santiago ha comenzado explicando que "la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos es la suma de un montón de iniciativas de la Iglesia (de diócesis, parroquias, cofradías, congregaciones religiosas...) que, en el lugar en el que están en el Camino, se dedican a acoger a los peregrinos de diversas formas. Trabajamos unidos en el objetivo común de dar a los peregrinos la acogida que su condición de 'viajeros de lo sagrado' merece".

No sólo son iniciativas propiamente religiosas. Muchas de estas realidades de la Iglesia gestionan albergues o realizan actividades que son para todo tipo de peregrinos, sean creyentes o no.

Una de las voluntarias de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos es la hermana Pilinchi Romero. Esta religiosa del Sagrado Corazón de Jesús es gallega, tiene 75 años y ha pasado 45 de ellos en Egipto. Una experiencia que no ha dudado en poner al servicio de la acogida a los peregrinos del Camino de Santiago.

Antes del confinamiento, Pilinchi era una de las encargadas de recibir a los peregrinos que llegaban al Centro de Peregrinos de Santiago a sellar su Compostela: "Escuchábamos a todo el que quería compartir lo que había vivido en el Camino. Para mí ha sido un privilegio enorme, porque es muy enriquecedor poder entrar en el misterio de la persona humana. Una persona que se puso en camino buscando algo, lo que Dios le quería decir o buscando, sencillamente, el sentido de su vida".

Santiago reconoce que el perfil de los voluntarios del Camino es muy variado: "Los hay como Pilinchi, que son religiosas, pero también hay laicos jóvenes, mayores, españoles, extranjeros. Quizá, si hubiera que dibujar un perfil, sería un extranjero, jubilado, amante del Camino y muy interesado por la cultura española. Pero es variadísimo: tenemos universitarios, gente jubilada... es muy plural y representa a todos los ámbitos de la Iglesia".

Un voluntariado muy numeroso, con casi 300 miembros en activo en 2019, el último año completo antes de la pandemia: "Son los voluntarios que participaron ese año en los diferentes puntos de acogida que tenemos. Pero en la base de datos, con todos los voluntarios que alguna vez han participado con nosotros, son en torno a los 1 700. Es muy interesante, porque muchas personas no disponen de tiempo para ser voluntarios y también les gusta ser peregrinos, así que alternan: un año son voluntarios y otro, hacen el Camino. Esa es la forma que tienen de organizarse".

La hermana Pilinchi apunta, además, que "los voluntarios son gente, normalmente, que ya ha hecho el Camino, por lo que ya tienen la experiencia de lo que es caminar, contemplando la naturaleza, encontrando a gente en el camino y entablando relación con ellos, con gente del campo que los acoge, que les invita cuando les ve cansados a tomar un trago de agua o de vino, a descansar en la sombra, o a acogerlos en casa... y ese compartir es riquísimo".

La pandemia ha afectado mucho a la afluencia de peregrinos a Santiago, como reconoce la hermana Pilinchi: "El último año habíamos tenido más de 340 000 peregrinos, y este año ha habido días en los que no ha venido ninguno".

La hermana Pilinchi le pide al Santo "que nos libere de la pandemia pero, sobre todo, que nos libere de la pandemia interior que tenemos cada uno, que no acogemos, que no somos responsables, que no vivimos para los demás... así que creo que lo más importante es que nos libere y nos dé una paz interior y una alegría interior que es el fruto de la presencia del Señor en nuestras vidas".

Mientras, Santiago, recordando el lema de este Año Santo, le pide al Apóstol que nos ayude a "salir de nuestra tierra, a descubrir la fe. Esa fe que, con su valentía, trajo hasta los confines de la tierra, hasta Galicia, hasta el extremo del fin del mundo. Esa fe que le costó la vida, que entregó siendo mártir, que nosotros también la tengamos, que nos la fortalezca a cada uno de nosotros".

