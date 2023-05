Rafael Ortega: "El padre Gago puede llegar a ser santo dentro de no mucho tiempo"

El próximo lunes, 22 de mayo, los restos mortales de fray José Luis Gago del Val, OP, van a ser trasladados desde el Cementerio del Carmen, en Valladolid, hasta la iglesia conventual de san Pablo que los dominicos tienen en la capital castellanoleonesa. Es un nuevo paso en el proceso de canonización del este fraile de la Orden de Predicadores, que fue director general de la Cadena COPE y que falleció en Valladolid en 2012.

La entidad que está impulsando su causa de canonización es la Asociación Padre Gago, que preside el periodista Rafael Ortega. En 'La Linterna de la Iglesia ha explicado a Irene Pozo que, a él, el dominico le dejó “huella en mi corazón, en mi persona, en mi integridad como periodista. Le recuerdo con un gran cariño y, más que como un hermano, como un padre que fue para todos nosotros”.

Ortega recuerda que para él, el padre Gago significo mucho en su vida personal, pero “en la vida profesional, muchísimo. Cuando fui director de Informativos de la Cadena COPE, durante dos años, tuve la suerte de estar con él, paseando mucho, hablando mucho en su despacho, aconsejándome, sobre todo en momentos difíciles y complicados que siempre se tienen en nuestra profesión”.

El presidente de la Asociación Padre Gago también recuerda que el dominico fue uno de los fundadores de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIP-E: “Fue vicepresidente y uno de los impulsores UCIP en España cuando se creó, en el año 82, después de la visita del Papa en aquel encuentro que tuvo con todos nosotros los periodistas. Entonces, Antonio Montero, periodista y obispo, decidió que debíamos crear la UCIP-E y el padre José Luis Gago fue uno de los impulsores de ella”.

Gago jugó un papel muy importante en la Cadena COPE, en su asentamiento como medio de referencia en la sociedad, con el firme convencimiento de que la Iglesia debe estar en medio del mundo y jugando el doble papel de director general y responsable de la programación religiosa, algo difícil de combinar: “Es muy difícil, porque una radio comercial, que tiene que vivir de la publicidad, que tiene que sacar adelante esos ingresos para poder mantener y llevar adelante unos programas y a unos programadores y a unas personas que trajo él, precisamente, para levantar la Cadena COPE... compaginarlo con una información religiosa, que es el eje de nuestra cadena, es bastante es bastante complicado. Y él lo llevó adelante. Hizo, entre otras cosas, el Ideario de la Cadena COPE y ahí estamos”, recuerda Ortega.

Para el presidente de la Asociación Padre Gago, el gran legado que nos deja el dominico es su capacidad de “aunar, precisamente, esos dos componentes que comentábamos en la Cadena COPE y, sobre todo, el crear una escuela de periodistas católicos, comprometidos con la información y con la verdad”.

Ortega también ha informado de cómo avanza la causa de canonización del padre Gago: “Va muy bien, gracias a Dios. Ahora se han cumplido también diez años y medio del fallecimiento del padre Gago y ahora, este lunes, se va a proceder a la exhumación de los restos desde el Cementerio del Carmen de Valladolid para trasladarlos y sepultarlos en el templo de san Pablo de los dominicos. El padre Gago vuelve a su casa, vuelve a los dominicos, sus restos por lo menos, y el siervo de Dios, que ya lo es, sigue adelante su proceso de beatificación y, después, esperamos su canonización. Solicitamos a todos los oyentes las oraciones por el padre Gago y la intercesión para que consigamos algún milagro que llegue a buen puerto la beatificación del Padre Gago”.

El presidente de la Asociación Padre Gago asegura que, para todos los periodistas, que el proceso de canonización del dominico siga adelante significa mucho: “También significa mucho para UCIP-E el poder tener otro beato. Tenemos al beato Manuel Lozano Garrido, 'Lolo', pero tenemos más periodistas que debían de ser santos. Porque los periodistas tenemos tan mala prensa que parece inaudito que no se puede llegar a ser santos, y yo creo que el padre José Luis Gago puede llegar a ser santo dentro de no mucho tiempo. Hay otros periodistas ejemplares como fue Ángel Herrera Oria, fundador de 'El Debate' y que también es siervo de Dios o, por qué no, el día de mañana Antonio Montero, que fue obispo auxiliar de Sevilla y arzobispo de Mérida-Badajoz y también un ejemplo para todos nosotros. Yo creo que es el padre Gago puede abrirnos el camino para otras futuras beatificaciones y canonizaciones así lo esperamos y así se lo pedimos al Señor”, ha concluido Rafael Ortega.