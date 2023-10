El presidente de los religiosos españoles: "Este informe marca un camino, lo tomamos en serio"

Don Jesús Díaz Sariego es fraile dominico y presidente de CONFER, la Conferencia de Religiosos de España. Con motivo del Informe sobre abusos en la Iglesia presentado por el Defensor del Pueblo ha pasado esta noche por los micrófonos de La Linterna de la Iglesia.

Ha valorado este documento de manera positiva: “A la espera de conocerlo con mayor profundidad ya que es muy extenso, la primera impresión es que es muy positivo para cambiar los problemas a los que se enfrenta la Iglesia y el conjunto de la sociedad”.

Díaz Sariego ha colaborado de forma directa con el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo quien en la rueda de prensa realizada en el Congreso de los Diputados ha reconocido su labor. El presidente de CONFER afirma que ha sido un trabajo que ha dado muchos frutos: “Ha sido un proceso de trabajo que ha ido a mejor. Al inicio las conversaciones no eran fáciles ya que estábamos a la expectativa de lo que querían hacer. Poco a poco fuimos ganando en empatía y en colaboración”.

?? Gabilondo habla de "impacto devastador a las víctimas y pide un acto de reconocimiento público"

?? El @DefensorPuebloE pide a la #Iglesia, pero también al #Estado, "que den respuesta a una situación de sufrimiento"https://t.co/Y13DazEEiB — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) October 27, 2023

Con los datos de este informe y con el trabajo que está realizando la Iglesia en este sentido, Díaz Sariego explica cual es la radiografía actual del problema de los abusos en España: “La radiografía que podemos hacer es positiva ya que la realidad de los abusos ha ido ganando en la conciencia por el sufrimiento de esta realidad causada por miembros de la propia iglesia. Los abusos cometidos por clérigos y religiosos el plus que tienen es la dimensión más espiritual. Somos referentes para la sociedad y nuestro discurso es el mensaje del Evangelio por lo que el daño es mayor. De cara a los fieles que han puesto confianza en la Iglesia el fraude y la herida es mucho mayor”.

Las medidas que propone el Defensor del Pueblo para paliar el daño de las víctimas pasan por celebrar un acto público de reconocimiento, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y reformas normativas para prevenir abusos. Estas medidas las estudiarán desde CONFER: “Las vamos a valorar más despacio. Las tomaremos con mucho interés. Creo que pueden paliar el daño cometido. Somos responsables en el sentido de cuando hemos mirado a otro lado o cuando no hemos dado una respuesta clara. Acompañar a las víctimas conlleva también este tipo de medidas. Son objeto de estudio. Si es verdad que una vez que empieza a aparecer esta realidad con fuerza, las congregaciones y las diócesis trabajamos en el presente para que no sucedieran en el futuro. No hay mucho material en los archivos eclesiásticos. Ahora ya se ha intentado clarificar más pero en el pasado cuando ocurría una situación de este tipo quedaba entre las personas implicadas”.

La Iglesia no puede permitirse ni un solo caso de abusos pero también es cierto que estamos ante un problema social que afecta a muchos otros ámbitos. En este sentido, el presidente de la Conferencia de Religiosos de España señala que la aportación de la Iglesia puede ayudar a combatir esta lacra en otros escenarios: “El informe nos da una cierta tranquilidad. Estábamos a la expectativa. Este documento marca un camino y lo vamos a tomar en serio. Ha sido una experiencia dura pero somos pioneros porque hemos revisado nuestro pasado y hemos tomado conciencia de esta realidad. Podemos ganar en autoridad de cara a la sociedad, de cara a abordar esta lacra social”.