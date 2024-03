La presencia de la mujer en la Iglesia: "No es cuestión de género, sino de justicia"

La presencia de la mujer en la Iglesia viene de lejos. Han sido muchos los pontífices que han hablado del poder regenerador de la mujer para la humanidad. El sínodo nos ha vuelto a recordar la necesidad de contar con una mayor participación activa de la mujer incluso en los órganos de decisiones. El Papa Francisco destacaba esta semana esa importancia femenina de la mujer por su condición de hija, madre y esposa.

Este 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, es buen momento para promover la presencia femenina en la Iglesia y en la sociedad pese a que no es un camino sencillo y está lleno de trabas. Una de estas mujeres es la consejera en España de Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, Susana Fernández.

En 'La Linterna de la Iglesia', Fernández apunta que en función de donde vivan, la realidad de las mujeres es diferente tanto en sus preocupaciones como en sus ocupaciones: “La mujer de España en comparación con las de África o países latinos no tienen nada que ver. Aquí somos unas privilegiadas aun cuando nos queda camino por recorrer”, ha reconocido.

“A mi me sorprendió en uno de nuestros encuentros cuando la consejera cubana no se podía conectar online, algo tan sencillo para nosotros. No tienen posibilidades y cuando tiene que salir a un consejo es difícil”, ha recordado.

El apoyo del Papa Francisco a la mujer: "Vamos por el buen camino"

En este sentido, la consejera de España de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas ha subrayado el impulso que está suponiendo para la mujer en la Iglesia del sínodo: “No es cuestión de género ni de discriminación, es cuestión de justicia. ¿Quién sostiene las comunidades eclesiales? Las mujeres. El sínodo está siendo un paso delante a todos los niveles y no tenemos marcha atrás”.

Susana Fernández ha agradecido al Papa Francisco los pasos que está dando en esta dirección “poniendo a mujeres en puestos relevantes en el propio Vaticano”, lo que lleva a la consejera española a pensar que “vamos en el buen camino”.

La importancia de la formación

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de una buena formación de las mujeres para ser corresponsables en la forma de estar en la Iglesia y afrontar los retos del futuro: “Tenemos que estar preparadas para cuando se nos requiera ser capaces de dar un paso al frente y para eso hay que formarse”.

Susana Fernández también ha hecho alusión al encuentro que se ha producido en el Vaticano entre la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas y el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, en el que representantes de distintas religiones y países han compartido testimonios sobre cómo puede seguir contribuyendo la mujer en una cultura de paz.

“Todas estamos convencidas de que para lograr la paz hace falta respetar sin pisar al otro, escuchar a las mujeres que trabajan en países de violencia tremenda y son capaces de sacar una mirada de ternura ante todo el odio y rechazo”, ha explicado.