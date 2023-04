La presencia de laicos en el Sínodo de los Obispos: "Es una ayuda para que los obispos puedan discernir"

El Papa Francisco permitirá que los laicos -hombres y mujeres- que sean elegidos para participar en el próximo Sínodo de los Obispos puedan votar por primera vez en esa Asamblea, en la que hasta ahora sólo se permitía votar el documento final a los prelados. La Secretaría General del Sínodo de los Obispos ha anunciado esta novedad ante el Sínodo sobre la sinodalidad que se está preparando en estos años y que culminará con dos reuniones en Roma en octubre de 2023 y de 2024. La principal novedad es que los diez clérigos serán "sustituidos por cinco religiosas y cinco religiosos pertenecientes a Institutos de vida consagrada, elegidos por las respectivas organizaciones representativas de las Superioras Generales y de los Superiores Generales" y con derecho al voto. De ello hemos hablado en 'La Linterna de la Iglesia', con Luis Marín de San Martín, OSA, subsecretario del Sínodo de los Obispos.

Para el obispo agustino, esta decisión del Papa tiene tres aspectos importantes: "Debemos hacer una reflexión sobre lo que es el Sínodo de los Obispos. Es un organismo propio del Colegio Episcopal para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, aconsejándolo. Por tanto, el Sínodo de los Obispos no tiene un carácter de decisión, es un carácter simplemente deliberativo", ha señalado Marín de San Martín.

"Lo primero sería el carácter de discernimiento. Hemos dicho que en el proceso sinodal, este discernimiento se hace 'en y desde el Pueblo de Dios'. Lo hemos visto en la fase diocesana, en la fase continental... pues en la lógica está también que, en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, el discernimiento se haga también 'en y desde el Pueblo de Dios'", ha señalado el subsecretario del Sínodo.

Marín de San Martín también ha insistido en que la decisión del Papa no cambia "el carácter episcopal" de la institución. "El porcentaje es 75 % de obispos y 25 % de 'no obispos'. Por tanto, no se cambia el carácter episcopal, ni se cuestiona la dimensión jerárquica de la Iglesia, ni se anula la función de gobierno de los obispos. Es una ayuda para que los obispos puedan discernir, como el párroco, en la parroquia, discierne 'con y desde el Pueblo de Dios', el obispo en su diócesis..."

El prelado también ha recordado en 'La Linterna de la Iglesia' que el Sínodo "no es un régimen asambleario, donde el voto decide el cambio en Doctrina, en aspectos de moral de la Iglesia, toma decisiones... No se toman decisiones, simplemente se discierne, se busca lo mejor para la Iglesia y se formulan propuestas al Papa. Entonces, el tema del voto no es como el voto en un parlamento, sino que tiene un carácter de clarificación".

Luis Marín de San Martín también ha explicado cómo se va a producir la selección de ese 25 % de 'no obispos' que va a participar en el Sínodo: "Fundamentalmente, se hará a propuesta de las organizaciones continentales. Cada continente hará una propuesta, un elenco de personas, al Papa, y él nombra".

También ha explicado cuáles deben ser algunas de las características que tendrán esas personas seleccionadas para participar en la Asamblea del Sínodo de los Obispos: "Gente que haya participado en el proceso, que se distinga por su prudencia, por su amor a la Iglesia... pero la propuesta la harán las organizaciones continentales".

Al Papa le llegará una lista de 140 personas y elegirá a 70 miembros entre sacerdotes, laicos -hombres y mujeres-, consagrados... en la que el 50 % serán varones y el otro 50 %, mujeres: "Esto es una dimensión muy bonita y una apuesta muy clara por parte del Papa. De este número de 'no obispos', el Papa pide que al menos el 50 % sean mujeres. También hemos visto como, en todos los documentos que nos han llegado de los diferentes continentes, una constante era esto: potenciar y reconocer el papel de la dimensión de la mujer en la Iglesia", ha explicado el prelado agustino.

Esa participación de los laicos es, en sí misma, síntoma de la sinodalidad que el Papa Francisco está imprimiendo en la Iglesia: "Se inscribe en la lógica sinodal, en este proceso que hemos iniciado en la Iglesia: 'Por una Iglesia sinodal, en comunión, participación y misión'. Tiene la gran importancia de poder escuchar juntos, de poder discernir juntos. Los obispos tienen la ayuda del resto del Pueblo de Dios y la votación, si hay, no es como en un parlamento, para tomar decisiones, sino para ayudar a clarificar", ha señalado Marín de San Martín.

"Por supuesto, todos los que participan expresan su opinión. No es lo mismo que una propuesta esté avalada por un 80 % que por un 10%, es distinto. Y esto, siempre, para ayudar al Papa. Él tomará sus decisiones, como el obispo, en su diócesis, toma sus decisiones; y como el párroco toma sus decisiones, pero 'en y desde el pueblo de Dios", ha apuntado el subsecretario del Sínodo.