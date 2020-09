Pedro Huerta, sobre la brecha digital, en COPE: "Hemos sido ejemplo de cómo ayudar a los más vulnerables"

Pedro José Huerta ha sido nombrado secretario general de Escuelas Católicas, un colectivo en el que estudian en nuestro país más de un millón dos cientos mil alumnos, con casi 84 mil docentes. Es por ello un invitado de excepción para una situación excepcional en el primer programa de 'La Linterna de la Iglesia' presentado por Irene Pozo.

Con Huerta hemos repasado la vuelta al cole que, en sus palabras "se plantea en medio de la incertidumbre, sintiéndonos víctimas de la situación donde no se están oyendo voces tranquilizadoras". Es por ello que Pedro ha querido destacar cómo las escuelas católicas de España están planteando el inicio del curso "desde la confianza y la seguridad de que todo esto no se está improvisando, llevamos meses trabajando", ha asegurado.

Educación presencial

El secretario general de Escuelas Católicas no ha dudado al asegurar que "la enseñanza presencial es inevitable y necesaria especialmente en las edades más tempranas". También nos ha querido recordad "la experiencia durante el confinamiento que nos ha demostrado que los jóvenes necesitan la presencialidad", consiguiendo así que los colegios se conviertan en un"espacio de socialización".

"Después de lo que ha pasado necesitamos que el colegio se afiance como un lugar de educación emocional", añadía Pedro Huerta. "Hemos estado preparando durante mucho tiempo la vuelta al colegio segura", algo que se considera fundamental para que se garantice "la presencialidad".

Brecha digital

Uno de los temas que más preocupan en la vuelta al cole es la necesidad que pueda surgir entre alumnos y familias de disponer de los medios tecnológicos necesarios para hacer un seguimiento de las clases telemático. A este respecto, Pedro Huerta ha comentado que "se conseguirá evitar [la brecha digital] con la presencialidad, algo que no siempre se va a poder cumplir en el momento en el que se cierre un cole o un aula", ha vaticinado. El objetivo para Escuelas Católicas queda claro de boca de su nuevo secretario general: "Garantizar que la brecha digital no afecte a los más vulnerables".

Huerta también ha comentado que las medidas puestas en marcha por las distintas administraciones públicas han llegado "un poco tarde, con poca información, lo que genera desconcierto en las familias". "Nuestros centros son espacios seguros. Hemos sido pioneros y ejemplo de cómo se ha conseguido ayudar a los más vulnerables", remarcaba ante el reto que se deberá afrontar.

Reforma educativa

Otro de los aspectos que ha repasado Pedro Huerta en 'La Linterna de la Iglesia' ha sido la necesidad de aprobar una reforma educativa o no. "Además de una reforma hace falta un consenso", matizaba ante la pregunta de Irene Pozo. "Llevamos años pidiendo un consenso que aglutine todas las sensibilidades. Además de una reforma educativa, necesitamos un pacto. No está llegando en el momento más adecuado, no se puede tramitar con el consenso que requiere en este momento", decía en relación al pacto que tan necesario resulta en nuestro país. "La educación tiene unas prioridades más serias que tramitar una ley que es un ataque a la concertada", concluía un contundente Pedro Huerta, nuevo secretario general de Escuelas Católicas en su paso por la 'Linterna de la Iglesia'.