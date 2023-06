Natxo de Gamón: "Qué importante es ofrecer esperanza a las personas mayores"

Uno de los retos que tenemos como sociedad es el de calibrar bien el papel que los mayores juegan en ella.

Antes, llegar a la vejez era sinónimo de respeto. La sociedad apreciaba la experiencia y se valoraban las canas. No puedo evitar acordarme ahora de mis abuelos, de lo que aprendí de ellos y todo lo que me transmitieron con su ejemplo en sus últimos años de vida.

Ahora, sin embargo, vivimos en un mundo en el que la ancianidad está asociada con la enfermedad, la invisibilidad, el abandono y la pérdida de capacidades. En definitiva, un mundo en el que los mayores son frecuentemente descartados.

Por eso, me ha llamado la atención el mensaje que ha publicado esta semana el Papa para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que celebraremos en poco más de un mes, unos días antes de la Jornada Mundial de los Jóvenes que, en esta ocasión, se celebrará en Lisboa, y a la que se espera que acudan cerca de 2 millones de jóvenes de todo el mundo.

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que, valiéndose de esta paradoja, el Papa Francisco nos invita a reflexionar el vínculo entre los jóvenes y los ancianos. Ya sabes que una de las preocupaciones de su pontificado es la de las relaciones intergeneracionales, que no perdamos las raíces, como dice él.

Mira, dice el Papa que, para un joven, ser amigo de una persona anciana le ayuda a no reducir su vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Pero es que, para una persona anciana, la presencia de un joven le ofrece la esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá.

Qué importante es ofrecer esperanza a las personas mayores. Y es una hermosa reflexión la que hace el Papa, porque... ¿quién no se ha sorprendido alguna vez tras un encuentro con un anciano? ¡Hay tanto que aprender de ellos...!

Por eso, tomemos nota de la invitación que nos ha hecho el Papa. Ha pedido a todos los jóvenes que vayan a la JMJ que, antes de peregrinar a Lisboa, en sus lugares de origen, vayan a encontrarse con sus abuelos, o hagan una visita con una persona mayor que esté sola.

Estos jóvenes, concluye el Papa, son la respuesta de Dios a las peticiones de las personas mayores. El fruto de lo que sembraron.

Con ese llamamiento del Papa encendemos hoy 'La Linterna de la Iglesia'.