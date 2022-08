Natxo de Gamón: "Los que estuvieron en la PEJ tienen el encargo de transmitir esa alegría por donde vayan"

Hace exactamente una semana estábamos haciendo este mismo programa, 'La Linterna de la Iglesia', desde Santiago de Compostela.

Allí se estaba celebrando la Peregrinación Europea de Jóvenes, un encuentro que ha congregado a cerca de 12 mil chicos y chicas de toda Europa, aunque la mayoría eran de españoles. El viernes, cuando hicimos el programa desde allí, aún quedaban los actos centrales de esta PEJ, la vigilia de oración y la misa de clausura, que se celebraron en el Monte do Gozo, un lugar icónico que ya había acogido celebraciones de este tipo antes, como la JMJ de 1989, a la que acudió el Papa san Juan Pablo II.

Me vienen a la mente ahora un par de momentos que presencié allí y que me han resultado muy inspiradores:

El primero es la sentimiento de unidad que me encontré en el auditorio del Monte do Gozo. Evidentemente, los chicos estaban agrupados por las diócesis, los movimientos y las congregaciones religiosas con las que habían peregrinado, pero no tenían ningún problema en juntarse con los de al lado, conocerse, compartir su cena o charlar un rato. Fue una actitud que estuvo muy presente durante toda la PEJ, también en los talleres y en las catequesis que se hicieron aquellos días, pero que se presenció especialmente en el Monte do Gozo, mientras cantaban y bailaban el himno de la Peregrinación.

Otro recuerdo que merece la pena señalar es la alegría que se podía ver en la cara de todos los jóvenes allí presentes, y que se podía escuchar por las calles también.. Yo, especialmente, me quedo con la sonrisa de todos los voluntarios con los que me crucé. Siempre atentos, dispuestos a ayudar, con una sonrisa en la cara, como si el cansancio no hiciera mella en ellos.

Santiago fue una fiesta la semana pasada y todos los que allí estuvieron tienen ahora el encargo de transmitir esa alegría y esa unidad allá por donde vayan. Ya lo dijo el cardenal Marto, el legado papal: los jóvenes tienen que iniciar la revolución de la fraternidad.