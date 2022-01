Mons. Vicente Rivas: "Ibiza es una diócesis con unas profundas raíces cristianas"

La semana que viene estarán en Roma de visita ad limina un segundo grupo de 22 obispos españoles. Entre ellos, el de Ibiza, monseñor Vicente Ribas, que tomó posesión de su cargo el pasado 4 de diciembre.

"La diócesis de Ibiza es pequeña territorialmente, solo comprende las maravillosas islas de Ibiza y Formentera", ha dicho monseñor Vicente Ribas. "La diócesis tiene al rededor de 150.000 habitantes, 25 parroquias, 32 sacerdotes, congregaciones religiosas, colegios… y allí he estado trabajando toda mi vida, desde el día de mi ordenación. He estado de vicario en parroquias de la ciudad, en parroquias rurales, en colegios…"

Monseñor Vicente Ribas conoce la diócesis de la que ahora es titular después de haber sido durante diez años y estos dos últimos ha sido administrador diocesano. "Conozco bien esta realidad y la gente me conoce muy bien".

"La vida no me ha cambiado mucho desde que me ordené sacerdote hace 25 años, yo sigo siendo el mismo. Todo el mundo me dice que tengo que seguir siendo como soy", ha reconocido el prelado. "Sí ha cambiado en el sentido de que ahora la tarea es más exigente y la responsabilidad cae sobre mí. Antes, siendo vicario general, la última palabra la tenía el señor obispo, y siendo administrador diocesano pensaba que cuando llegase el obispo veríamos lo que habría que hacer".

"Una cosa es lo que se ve en las noticias, que somos una isla de ocio, pero Ibiza es una diócesis con unas profundas raíces cristianas", ha querido puntualizar. "Algo que sorprende a todo el que viene es que todos los pueblos tienen nombre de santo, y es que todo gira en torno a la fe y la vida cristiana, y eso lo tenemos que cuidar y mantener".

"Aquí ha Ibiza ha venido gente de muchísimos sitios y culturas distintas, debido al turismo, y lo importante es que se sientas integrados en nuestras parroquias", ha concluido.