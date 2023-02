Mons. Ángel Pérez Pueyo, sobre el aborto: "Esta sociedad tendrá que dar cuenta de haber mirado para otro lado"

Esta semana hemos encendido 'La Linterna de la Iglesia' desde Barbastro, la capital del Somontano que acoge el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades. Y, por eso, hemos contado con un invitado de excepción en el tiempo del análisis: monseñor Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón y miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española. Con él hemos hablado del Congreso pero también de otros asuntos de actualidad como, por ejemplo, el aval que el Tribunal Constitucional ha dado a la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Una ley que el obispo no ha dudado en calificar de injusta: "Cuántas veces he dicho que podrá ser legal pero no es justo. Yo he defendido manifiesta y claramente que la vida, desde el comienzo hasta el final, es igualmente digna. Pero es que me parece que es un contrasentido que estemos defendiendo muchísimas cosas y, de repente, a los que no tienen posibilidad de tomar la decisión de poder ser personas que tengan vida, no se les permita nacer. Yo creo que esta sociedad, algún día, tendrá que dar cuenta de haber mirado para otro lado. Qué fácil es mirar en otras épocas y juzgar a otras personas y, hoy, nosotros... yo no sé qué nos está pasando. O la miopía es muy grande, o la mezquindaz..."

El obispo ha reconocido que algunos de los momentos más fuertes y duros que ha vivido en los 43 años que lleva como sacerdote "han sido cinco situaciones de escuchar a cinco muchachas que verdaderamente me abrían su corazón y yo nunca había visto tanto dolor contenido como aquello. ¿Será casualidad o eso verdaderamente pasa por el corazón de cada mujer que sienta que tiene posibilidades de otras alternativas? Porque, a nivel de Iglesia, yo creo que lo que estamos planteando sencillamente es que cada uno sea responsable y actúe en conciencia, pero que también tenga la posibilidad de escuchar otras opciones posibles. Yo creo que no podemos mirar para otro lado y tenemos que buscar alternativas para que una mujer tenga todas las posibilidades y que ella pueda decidir. Y si verdaderamente uno tiene tantas dificultades, hay otras instituciones que ofrecen soluciones".

También ha contado un testimonio personal: "Yo tuve una hermana, la única que he tenido, que a los 14 meses contrajo poliomielitis. Y yo de crío pensaba 'qué mala suerte, una única hermana y, encima, enferma'. Con 40 años falleció y hoy puedo decir que la escuela del amor más grande que he tenido ha sido la que ella me propició. No he podido, en ninguna universidad, experimentar la ternura, la caricia, el bálsamo de Dios... como con ella. Será casualidad o providencia, pero igual en los casos de esas chicas que realmente sienten que algo ha pasado en sus vidas que les remuerde totalmente, o mi hermana... yo creo que algo nos está pasando y nos lo tendríamos que mirar...".





Los retos que tiene por delante Barbastro-Monzón: "Una manera pastoral de ser Iglesia"

Preguntado por lo que supone para Barbastro acoger el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades, monseñor Pérez Pueyo aseguraba que "ha sido una audacia la que han tenido estos cofrades que nos han sentado a todos para decir 'atentos, tal como vamos no van bien las cosas, otro mundo posible se puede construir'. Precisamente, procesionando ante el misterio más grande del amor que sin duda la humanidad ha podido experimentar. Y escuchar a unos y a otros ponentes de tanta calidad y, sobre todo, con una mecánica y una didáctica tan bonita... yo creo que está siendo novedoso".

El obispo de Barbastro-Monzón también ha abordado otro de los grandes problemas que afronta la diócesis: la despoblación. "Aquí las unidades pastorales ya son una realidad que se ha hecho opción fundamental. Ahora ya no hablamos de 254 parroquias, sino de 8 unidades pastorales, con X campanarios que aglutinan esas unidades pastorales. No sé si con esto nos autoengañamos, pero yo creo que de verdad estamos reestructurando una manera geográfica pero también una manera pastoral de ser Iglesia y hacer presencia en los seglares", ha señalado el prelado.