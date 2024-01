Mikel Garciandía: "Hemos tenido que bajar de los pedestales y nos toca caminar descalzos"

El sacerdote navarro Mikel Garciandía se convertirá este sábado en el nuevo obispo de Palencia. A pocas horas de convertirse en el nuevo pastor que guiará la diócesis palentina nos atiende en La Linterna de la Iglesia: “El paso me pillaba en un momento precioso como ministerio. Era vicario, coordinaba una unidad pastoral, vivía en comunicad y llevaba todos los proyectos en marcha. Ahora ha cambiado el ciclo y le pido al Señor que él me apoye en su fuerza”.

Mikel Garciandía también se ha referido al recibimiento que ha tenido desde que ha llegado a la ciudad de Palencia: “Desde el primer momento me han recibido muy bien. Hoy caminaba por las calles y la gente me saludaba y me conocía. Siento un calor muy especial y capto la ilusión y las expectativas. Es un momento precioso”.

Garciandía es natural de Navarra, de un pueblecito al norte, Etxarri Aranatz. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Pamplona y Tudela donde desde hace unos años y hasta hace unos días ha formado parte, junto a otros sacerdotes, algunos laicos, religiosas, de un programa de conversión pastoral en una unidad formada por cerca de 30 parroquias. Como él mismo reconoce, una forma muy sinodal de hacer Iglesia: “Cuando hay un sueño común y una comunicación adecuada, cuando a la gente se le dan herramientas, la respuesta de los laicos es maravillosa. Nos desborda. Tenemos rutinas pero cuando los laicos ven que se cuenta con ellos, la respuesta es inmejorable”.

Garciandía, quien este sábado va a convertirse en nuevo obispo de Palencia, tiene cuatro hermanos, uno de ellos también es sacerdote. La fe la asumió en casa: “Aprendimos la fe de nuestros padres. Ellos eran coherentes. La fe tenía un precio a veces pero vivían el evangelio con sencillez. Hemos vivido una fe parroquial. En mis hermanos y en mi nos caló esa fe”. También tendrá en su toma de posesión muy presente a su madre Julia quien falleció unos días antes de que el Nuncio le comunicara la noticia de su nombramiento.

El nuevo obispo de Palencia ha explicado también en La Linterna de la Iglesia los primeros pasos que quiere dar al frente de la diócesis: “En mi primer encuentro con Don Manuel me mostró toda la documentación diocesana. Quiero profundizar las líneas de estos años. Trabajar la fraternidad sacerdotal. Tenemos que descubrir los carismas y la potencialidad de los laicos. He aprendido que confiar en las personas formadas y que comparten el mismo sueño es la realidad de la Iglesia”.

Mikel Garciandía ha querido mostrar también su lado más personal y se ha referido a algunas de sus aficiones: “Entre mis aficiones me gusta la montaña. He sido también peregrino en muchas ocasiones. También me gusta mucho cuidar el campo y el jardín que tenía en mi Santuario. Dejo en Navarra muchos proyectos en marcha pero cuando un liderazgo es sano vienen muy bien los cambios”.

Por último, Garciandía ha querido reflejar como es la Iglesia con la que él sueña: “Sueño la iglesia como una comunidad carismática, está movida por el espíritu santo y es itinerante. No instalada sino que ama el caminar con las personas de nuestro pueblo. Hemos tenido que bajar de los pedestales y nos toca caminar o descalzos o en sandalias con todos los demás”.