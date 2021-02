Mercedes Barbeito de Manos Unidas: "No es solo pasar un hambre un día"

En 2021 Manos Unidas trae la campaña con el lema "Contagia solidaridad para acabar con el hambre". Este año Manos Unidas se centrará en denunciar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta. El objetivo es promover la solidaridad entre los seres humanos, y que esa es la única respuesta para combatir la pandemia de la desigualdad, "agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza cientos de millones de personas en todo el mundo".

Mercedes Barbeito es la responsable del área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas, y asegura en la Linterna de la Iglesia que "no amenaza a todos por igual. Nos ha asustado a los que nos creíamos invulnerables". El hambre también es una pandemia y "tenemos tantos problemas que casi no tenemos tiempo de mirar más lejos y ver el sufrimiento de tantos hermanos nuestros en tantos países":

Buscábamos que nos compadeciéramos de la situación que vivien 800 millones de personas en todo el mundo. No es solo pasar un hambre un día, si no no saber si vas a tener algo para comer al día siguiente. Tenemos que ponernos en su lugar y esto va unido a esa limosna".

Los países donde existe este problema son más vulnerables también de cara a la pandemia: "La vacuna va a hacer aparecer una nueva brecha. La vacuna va a agravar esas brechas que ya había. La brecha sanitaria en países donde no tienen la sanidad que tenemos aquí: no hay médicos ni hospitales. Todo eso son cosas que hacen que veamos que no todos sufrimos por igual la pandemia".

"Se puede acabar con el hambre en el mundo. Si creyera que no se puede hacer nada no estaría con esperanza en Manos Unidas. Se puede cambiar el mundo porque se pueden cambiar a las personas. No será rápido, pero lo que dejemos de hacer será tiempo perdido. Podemos empezar por cambiar nuestros hábitos: comprar medido, evitar el desperdicio... todo eso ayuda a que se vaya cumpliendo el dferecho a la alimentación. Pero por supuesto se puede uno implicar en muchas cosas".