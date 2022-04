Manuel Lara: "La vuelta de las procesiones es una sensación de felicidad plena"

En Murcia, en la diócesis de Cartagena, también hay una amplia tradición de Semana Santa y la hemos conocido de la mano de su delegada de medios, María de León, que nos ha traido a uno de sus protagonistas a este especial de 'la Linterna de la Iglesia' de Irene Pozo.

"La vuelta es una sensación de felicidad plena. Se ve en las caras de los nazarenos, en el público que se hacerca a verlo y está siendo todo un reencuentro", ha dicho en COPE el cofrade Manuel Lara. Él tiene 50 años y lleva desde los 12 viviendo la Semana Santa de una forma muy particular, participa en 4 de las 15 cofradías de la ciudad de Murcia.

La diócesis tiene Semanas Santas muy diferentes, desde la de Murcia, que es "huertana"; a la de Cartagena, mucho más militar; pasando por la de Lorca, que es más pasional con los bordados... por lo que nuestra compañera asegura que es "tan diferente pero tan similar, que cuesta definirla con pocos adjetivos".

"Yo les decía a mis nazarenos que la vivieran como si fuese la última porque nunca sabemos cuándo las cosas van a dejar de suceder", ha reconocido Manuel Lara en 'la Linterna de la Iglesia'. "Mis padres no son cofrades, pero sí que me llevaban de pequeño a ver las cofradías, así que de ahí surgió esa 'llamica' y por el follón que le di a mi padre, al final me inscribió en los Coloraos. Desde aquellos años, no he fallado nunca a esa cofradía y allí nunca he fallado".

"En Murcia hay mucha reminiscencia de la huerta", ha recordado Manuel Lara en COPE. "A la gente que viene de fuera le sorprende muchísimo que llevemos la ropa que llevamos porque piensan que es una falda, pero no; es una túnica que se recoge".