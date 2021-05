Manuel Gestal: "'Me estáis dando más de lo que yo como en una semana', me ha dicho un niño de 14 años"

En Ceuta nos quedamos porque uno de los colectivos que ha estado en primera línea estos días ha sido el de los voluntarios de Cáritas. Ellos conocen de primera mano lo que ha sucedido en la playa del Tarajal porque han estado allí, en todo momento, atendiendo a los más vulnerables.

Manuel Gestal, el director de Cáritas Ceuta, ha contado en 'La Linterna de la Iglesia' que ahora, la situación está más tranquila en la ciudad: "Hay muchos que ya se han ido de Ceuta. Las cifras hablan de 6 000, pero lo que ha sucedido realmente es que han dejado el centro de la ciudad. La realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la zona del monte... porque se están escondiendo porque la Policía los está buscando para devolverlos".

"Los muy niños están muy controlados en las naves del Tarajal y en el Fuerte del Piniés, pero no todos están recogidos. Nosotros salimos a atenderlos por los arrabales, a llevarles comida... y entre el 40 y el 50 por ciento de lo que nos encontramos son menores", señala el director de Cáritas Ceuta.

El perfil de las personas que están cruzando la frontera está muy claro: "Son chavales jóvenes, por debajo de los 30 años... y una inmensidad de niños. Yo me quedé asustado, viéndolos en la playa, de entre 12 y 14 años... Aquí lo que queda ahora son los niños que están acogidos. No se les puede devolver a no ser que sus padres los reclamen. Se ha expulsado a mucha gente, pero muchos se han ido voluntariamente, defraudados porque los habían engañado", apunta Manuel Gestal.

"La ciudad autónoma ha puesto un teléfono para que los padres llamen y los niños puedan ser repatriados. Nosotros hemos hablado con algunos y muchos niños no quieren volver. 'Para volver a la barraca en la que vivo muriéndome de hambre... No tenemos para comer, yo voy ahí al puerto y como un pescado para mi madre y para mí. Me estáis dando vosotros más de lo que yo como en una semana', me ha dicho a mí un niño de 14 años. Y le estábamos dando una bolsa de picnic", explica el director de Cáritas Ceuta.

Pero... ¿qué futuro le espera a estos niños? "Ceuta no tiene capacidad para acoger a esta magnitud de niños. Teníamos 280 aproximadamente, que estaban en el Centro de la Esperanza, pero ahora tenemos 800, 900, 1 000... porque en la calle hay más de 400 niños que están ahí por el monte", afirma Gestal.

El futuro que le espera a las personas que continúan ilegalmente en Ceuta es incierto: "Ahora mismo, los que no son devueltos son niños. Los adultos están por la ciudad y, si la Policía los coge, los devuelven a Marruecos, porque están aceptando que pasen, incluso sin pasaporte, porque ellos se declaran marroquíes. Marruecos abre la frontera una hora, pasan 200, 300... y vuelve a cerrar un rato".

"Nosotros desde Cáritas, desde que comenzó la avalancha, nos pusimos en contacto con el director de Emergencias para ver lo que necesitaba. Aquí, Cruz Roja es la que estaba llevando el peso, y a nosotros nos decía 'necesito leche', 'necesito batido', 'necesito zumo', 'agua'... porque vienen muy cansados. Y de nuestros almacenes, de lo que teníamos, les llevé un primer palet, por la tarde volví a llevarles, les llevamos también mascarillas... Eso fue lo primero que hicimos", señala el director de Cáritas Ceuta.

Luego, al estar ya controlados por Cruz Roja, la atención de Cáritas viró: "Había mucha gente por la calle que estaba descontrolada. Nos preguntábamos 'esta gente, ¿qué comen? ¿dónde están?'. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a hacer bolsas de picnic como locos. El primer día hicimos 700, y llevamos cuatro días haciendo 500. Y no llegamos a todos. Cuando ven que les damos comida, donde viste uno, aparecen 50. La bolsa siempre lleva comida suficiente para una persona para un día: dos litros de agua, un litro de leche, 250 gramos de galletas, un queso fresco, atún, sardinas... y mascarilla", explica Gestal.