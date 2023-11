Joseba Segura, ante el Día de la Iglesia Diocesana: "Tenemos un tesoro que comunicar a la sociedad"

En el contexto social actual muchas veces no es nada fácil reconocerse como creyente, sin embargo, la labor que lleva a cabo la Iglesia es un bien común para toda la sociedad. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, es el responsable de Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal. Esta noche ha pasado por los micrófonos de La Linterna de la Iglesia: “Tenemos muchos motivos para estar agradecidos y orgullosos. En algunos contextos nos cuesta reflejarnos y mostrar la respuesta del Evangelio al mundo. Tenemos que hacer nosotros como Iglesia las cosas un poco mejor. Hay cosas que no hacemos bien pero hay otras que sí. Hay personas que entregan sus vidas a buenas causas. En este ambiente hay un poco de presión negativa para poder manifestar lo que valoramos de esa fe. Hemos tocado la fibra con un vídeo que hemos sacado a la luz. La gente siente necesidad de que delante de las cosas negativas hay muchas positivas”.

El obispo de Bilbao también se ha referido a las enseñanzas del Sínodo que se está celebrando en la Iglesia sobre Sinodalidad: “Dentro de la Iglesia tenemos que apostar por la participación y el respeto de los que formamos parte de la Iglesia con distintos carismas. Hay mucho que desarrollar porque quizás la Iglesia se ha identificado con la liturgia, con los sacramentos y con los sacerdotes pero la mayor parte de la Iglesia no son sacerdotes. La Iglesia tiene un tesoro que tiene que comunicar. Merece presentar y dar testimonio público. La iglesia tiene que ver con otra forma más humilde y más convencida en medio de un mundo más secularizado. Sin querer convencer a nadie de nada, el Evangelio es una buena noticia para todo el mundo”.

Joseba Segura también ha destacado la importancia de los medios de comunicación sociales en el contexto actual: “Los medios reflejan la fragmentación social que existe. Hay prejuicio respeto a la dimensión religiosa de la vida. Pero también reflejan en parte la realidad y el cambio cultural que se está produciendo. Aunque esto solo ocurre en Europa”.

Este domingo es un día de fiesta, de celebración, en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, a la familia que es la Iglesia. Y dar gracias porque más de 4 millones de personas han podido ser atendidas en nuestros centros asistenciales; o a través de las más de 22.000 parroquias que están al servicio de toda la sociedad; y aquí estamos todos: sacerdotes, religiosos, laico. El obispo de Bilbao reconoce que es un día para estar orgullosos: “Tenemos que estar agradecidos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de vivir la vida de manera gratis. Nos da la oportunidad de crecer y de vivir felices. El aspecto comunitario de la vida es fundamental para vivir felices. Es importantísimo subrayar que como individuos aislados solos no somos nada. Somos lo que somos porque hemos vivido en comunidad”.

El responsable de Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal también se ha referido a esta dimensión económica: “Todo lo que sea actuar tiene una dimensión económica. Es necesaria pero no es la más importante. Hay mucho corazón en el seno de la iglesia. La entrega de los sacerdotes no está justificada con su sueldo. Esa es quizás la razón por la que hay un componente de crisis vocacional. No hay reconocimiento importante de la vida de los sacerdotes. Su labor es vital pero tenemos que contar con buenos sacerdotes que vivan conforme a su vocación. La iglesia católica llega a mucha gente y sigue llegando como propuesta de vida y de servicios. Por ello siempre habrá capacidad y fuerza grande para ser una fuerza positiva en la sociedad. Habrá otra gente que no tenga ese grado de generosidad”.