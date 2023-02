José Santiago Pons: "Tiene que haber una transformación en la vida de nuestras parroquias"

Un estudio pionero en España va a ver la liz en unos días. Se ha llevado a cabo durante de 2 años en 200 comunidades parroquiales de nuestro país y nos va a mostrar lo que el Papa Francisco nos pide: comunidades cercanas de puertas siempre abiertas. Se presentará en el Congreso de Buenas Prácticas en Parroquias que acoge los días 24 y 25 de febrero la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia.

"Está disminuyendo el número de personas en nuestras parroquias. Tenemos niños que están completando su iniciación cristiana y personas muy mayores, pero nos faltan las generaciones centrales", ha dicho en 'La Linterna de la Iglesia' el decano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia, José Santiago Pons. "Hace muchos años que estábamos detectando la necesidad de dar las claves para la renovación de nuestras parroquias porque nos dábamos cuenta de que no todas las cosas que se van haciendo consiguen tocar el corazón".

"Estamos tratando de descubrir cómo debe ser una parroquia del siglo XXI. Nos enfrentamos a un cambio de época y eso supone una transformación en la vida de nuestras parroquias", ha relatado en COPE el decano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia, José Santiago Pons. "Nos inspiramos en un estudio que se hizo en Estados Unidos hace unos años y que impulsamos su traducción. Ellos ya se hicieron la pregunta de por qué había parroquias que estaban floreciendo o otras que estaban languideciendo. Se establecieron unas serie de características que las hacían crecer". Y ha añadido: "Hemos descucbierto que no se trata de un cambio de maquillaje, sino algo profundo, y de que no existen las fórmulas mágicas para este cambio. Todas estas parroquias tienen un aire de familia. Ya no existe el párroco todoterreno, ahora busca junto a los laicos y los religiosos el camino".