Jesús Vidal sobre la reforma de los seminarios: "Todos estamos en este camino para renovar"

En el orden del día de los trabajos de la Comisión Permanente de la CEE, el presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presentaba el borrador del plan de implementación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Todo, después de aquella reunión con el Papa del mes de diciembre pasado para dar cuenta del resultado de la visita apostólica a los seminarios españoles que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023.

De allí surgió un documento de trabajo en el que se marcan los acentos importantes y que implica una reforma de nuestros seminarios, todo con el objetivo de formar sacerdotes misioneros para una Iglesia en salida. La misión del referente, de monseñor Vidal es servir de puente de comunicación entre el dicasterio y la Conferencia Episcopal Española para que cada seminario, o cada diócesis, no tenga que estar reportando individualmente a Roma las medidas que se vayan implementando.

"Acoger los criterios del Dicasterio para el clero y el seminario"

En 'La Linterna de la Iglesia', hemos tenido oportunidad de hablar con Jesús Vidal para conocer cómo van avanzando estos trabajos. “La idea era acoger los criterios que desde el Dicasterio para el clero y el seminario nos habían presentado y ver cómo los obispos acogían estos criterios. Fue a través de una encuesta donde los obispos veían las dificultades, bondades y riesgos de cada uno de estos criterios, lo que nos permite devolver a la Santa Sede cómo los vemos y cómo los podemos acoger desde nuestro país. Todo para plantear una reforma y adaptación de nuestros seminarios valorando las circunstancias actuales y particulares de cada provincia eclesiástica, de las diversas diócesis, con cierta flexibilidad".

Don Jesús ha añadido que “los obispos al reflexionar sobre estos criterios, han ido viendo algunas decisiones que se veían necesarias como es el caso del seminario interdiocesano de la provincia de Santiago de Compostela al que se unirán tres diócesis.”

“Los primeros responsables de los seminarios son los obispos"

Además, este es un proceso que requiere de mucho diálogo para implementar soluciones con realismo. Son los obispos los que mejor conocen la realidad de sus diócesis en lo que a las vocaciones sacerdotales se refiere. El obispo auxiliar de Madrid ha declarado que “los primeros responsables de los seminarios, son los obispos.. son ellos los responsables de la formación de cada uno de sus seminaristas. Serán ellos los que vayan dando los pasos y hablándolo en el contexto de la Conferencia Episcopal.

Todos los seminarios han de cumplir los criterios del nuevo plan de formación y eso implicaría también los seminarios Redemptoris Mater, vinculados al Camino Neocatecumenal, como el Seminario Internacional Bidasoa, regentado por el Opus Dei, entran en el marco de las indicaciones dadas desde Roma: “Todos los seminarios tienen que cumplir estos criterios, porque nacen del plan del formación aprobado por la Santa Sede en el año 2016 y después del plan de formación para los seminarios en España aprobado por la Conferencia Episcopal, por lo tanto es algo que nos afecta a todos. Todos estamos en ese camino para renovar la formación sacerdotal”.





"La psicología para cuidar la madurez de los futuros candidatos"

Esto pasa por una formación teológica pero también psicológica y espiritual, esa madurez de los candidatos: “Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se viene trabajando desde hace muchos años. En cierta manera los planes de formación recogen ya todo el camino formativo que se estaba realizando en las Diócesis españolas. No es una renovación de cero, no es acabar y volver a empezar, sino que recoge todo este camino.

Es verdad que la incorporación de la psicología, y la ayuda de los psicólogos para cuidar la madurez de los futuros candidatos al sacerdocio es un elemento muy importante y que en los seminarios está ya muy integrado”.