Irene Pozo: "La Tierra grita y juntos tenemos que ser capaces de escucharla y trabajar por el bien común"

Estos días que hemos tenido un poquito más de fresquito, al menos por la noche, no me quito de la cabeza el tema de la crisis energética. Porque son muchas las familias que este invierno lo van a pasar mal. Venimos hablando desde hace meses de cómo las personas más vulnerables están sufriendo en mayor medida las consecuencias de la pandemia. Pero cada vez, esa vulnerabilidad, se hace presente en más personas.

Familias donde no falta el trabajo, no llegan a cubrir necesidades básicas. La subida del precio de los alimentos, la gasolina, la vuelta al cole… y el recibo del gas y de la luz. Anoche, tras recibir la factura de la luz precisamente en casa, hablaba junto a mi marido y mis hijos, de qué podíamos hacer cada uno para controlar ese gasto energético que nos parecía desorbitado. Y la verdad que esas medidas en las que todos pensamos como no dejar luces encendidas, apagar el ordenador, desenchufar electrodomésticos que no se usen, intentar no cargar el móvil toda la noche, etc… pues son cosas que habitualmente intentamos que se cumplan. Veo difícil abaratar ese coste significativamente.

Se avecina un invierno duro para muchas personas. Y en este Tiempo de la Creación que estamos viviendo, los obispos españoles nos recuerdan la interdependencia de las cosas: “cuando ya estaba naciendo un cierto consenso para afrontar los problemas de fondo de la humanidad en el orden energético y en el orden alimentario, con la guerra se ha puesto en peligro el equilibrio en la disponibilidad de recursos”. Y es algo que debemos afrontar porque afecta a la persona. Precisamente estos días se viene celebrando en la Iglesia un seminario sobre estas cuestiones.

Creo que debemos ser optimistas, no dejar de buscar soluciones, y permitir a las nuevas generaciones – que tienen una mirada mucho más amplia que los que ya tenemos una edad – que nos ayuden en esa tarea donde el Cuidado de la Casa Común tiene una gran importancia. También a los mayores, que hacer memoria de las cosas, es aprender a no tropezar en la misma piedra.

La Tierra grita y, una vez más, juntos tenemos que ser capaces de escucharla y trabajar por el bien común que supone su cuidado.