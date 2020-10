Irene Pozo: "¿Qué puedo hacer yo?"

A veces tengo la sensación de que el mundo no funciona. No se si conocéis esa viñeta del genial Quino donde se ve a Mafalda junto a su globo terráqueo gritando ‘Paren el mundo, que me quiero bajar’. Y es que cuando las cosas y los acontecimientos nos colapsan, cuesta ver más allá, buscar algo que de esperanza.

La verdad es que todos podemos hacer muchas cosas. No se trata solo de aportar y ver los problemas de la humanidad, ajenos muchas veces a la realidad que nos rodea. Se trata de preguntarnos, cada uno en su lugar, como parte de esta sociedad: ¿qué puedo hacer yo? Porque no es cuestión de rendirse y esperar a que otros solucionen las cosas. Es cuestión de que todos podamos sumar juntos. Y es que son muchas las injusticias y las cosas que vemos y escuchamos cada día y que nos causan cierta desazón.

Verás, cuando tenemos tan presente la encíclica del Papa Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social nos llega la noticia del atentado ocurrido ayer en Niza. Ningún acto terrorista está justificado. Las comunidades musulmanas de todo el mundo, desde hace mucho tiempo, vienen mostrado su rechazo a los grupos terroristas que utilizan el nombre de la religión islámica para matar o causar terror como ocurre en muchas partes.

Fíjate, retrocediendo en el tiempo (no hace mucho, hace poco más de año y medio) durante el viaje que el Papa realizó a los Emiratos Árabes, tuvo lugar un hecho importantísimo. Hablo del documento conjunto que se firmó entre el Papa y el Gran Imán de Al Azhar, principal líder religioso islámico y con gran influencia. Ese documento sobre la fraternidad subraya ‘en el nombre de Dios’ la obligación de promover la paz. Un escrito que representa un paso de gran importancia en el diálogo interreligioso, especialmente entre católicos y musulmanes, que resalta, precisamente, el rechazo de toda violencia en nombre de Dios.

Pero volviendo a la Fratelli Tutti, por cierto una de las personas que han inspirado al Papa ha sido precisamente el Gran Imán de Al Azhar, hay un derecho fundamental en este camino de diálogo y búsqueda de la paz, que no debe ser olvidado. Lo recuerda el Papa en la encíclica: el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Porque esa libertad es la que hará que podamos emprender un buen camino de diálogo entre las culturas. Las guerras y el terrorismo, como alguna vez ha dicho el Santo Padre, son la gran derrota de la humanidad. Nadie, ninguna religión, justifica acabar con la vida de las personas.

Y hablando de libertad, esta vez en el ámbito educativo, os voy a presentar una nueva iniciativa que nace en un momento de esos que decíamos que pueden generar cierta desesperanza. Pero nace para defender los derechos de muchos. Ante una ley que avanza en el congreso sin consenso y en una época en la que quizá deberíamos preocuparnos de otras cosas. Hablo de la Ley de Educación que el Gobierno quiere sacar adelante. Una ley que no defiende precisamente la libertad de las familias en la elección educativa, donde la asignatura de Religión pasaría a jugar en segunda, donde la escuela concertada quedaría en una seria desventaja, y donde se pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial. Una ley que anda lejos de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.

Recordaba el Papa Francisco hace unos días en sus palabras al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que hacer política es la forma más alta de caridad… Y que un político debe construir la patria y no sólo se debe preocupar de mejorar un país, también de dialogar. Y en ese diálogo y buen hacer, me vuelvo a preguntar: ¿qué puedo hacer yo para contribuir al bien común de todos? Porque como todos sabemos, a veces, una acción pequeña vale más que la intención más grande.