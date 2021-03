Irene Pozo: "¿Por qué no somos capaces muchas veces de abrir nuestro corazón a lo verdaderamente importante?"

Viernes de Dolores. Poco a poco nos acercamos a la Semana Santa y a los días del Triduo Pascual. Es la segunda vez que lo vamos a vivir en pandemia. Bien es cierto que el pasado año las restricciones eran algo mayores. En esta ocasión, aunque no veremos los pasos por las calles, nuestros templos están abiertos y están haciendo un esfuerzo importante para adaptarse a la realidad que se vive en cada uno de los lugares.

Cuando escucho por la calle aquello de que no hay Semana Santa, me pregunto por qué no somos capaces muchas veces de abrir nuestro corazón a lo verdaderamente importante. Mañana se cumple un año de la bendición especial que hizo el Papa Francisco en plena pandemia. Una pandemia mundial que ha sacudido con fuerza y que ha puesto de manifiesto la fragilidad del ser humano... Fue un momento de consuelo y cercanía importante, como lo es la labor de la Iglesia en este tiempo. Hoy queremos reflexionar sobre lo que hemos aprendido, lo que hemos olvidado, y el mundo que quedará tras el covid…

Y volviendo a la Semana Santa, ojalá que este tiempo nos ayude a entender mejor el significado de estos días donde la vida de Jesús nos deja un testimonio tan fuerte que merece la pena acogerlo, vivirlo y sentirlo desde el corazón. Participar en las celebraciones, siempre que sea posible, nos ayudará a vivir este momento con todo su sentido y significado. Cristo muere y resucita por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de los hombres. Acompáñame en esta Linterna de la Iglesia donde vamos a poner el corazón en el foco que alumbra la Esperanza y la Vida.