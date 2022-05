Irene Pozo: "La eutanasia supone un gran negocio"

Este domingo la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Termina así una campaña que comenzó el pasado mes de febrero en la jornada mundial del enfermo, que nos viene a recordar la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. La experiencia vivida en los últimos años de pandemia nos sigue golpeando para demostrarnos -y ojalá no se nos olvide- que todos y cada uno de nosotros somos vulnerables.

No sólo nos ha hablado de enfermedad -la provocada por la COVID19- sino también de la necesidad de acompañar. Acompañar a quien sufre. Pero... ¿qué significa el sufrimiento hoy en día?... ¿Cómo dar sentido al sufrimiento? Todos tenemos miedo a sufrir. Quizá debamos preguntarnos qué es aquello que genera nuestro sufrimiento para poder paliarlo.

Son tantos los desafíos que nos trae el mundo de hoy en torno a esta cuestión del sufrimiento que al final uno se da cuenta que quien más sufre son las personas vulnerables. Pero como decía antes, la pandemia nos ha enseñado que en esa vulnerabilidad estamos todos y que si no vamos juntos de la mano no saldremos del bache.

Debemos protegernos y cuidarnos unos a otros. Desechar esa cultura del descarte que se ha instalado en la sociedad: los abuelos molestan, los enfermos también… incluso la cantidad de niños que no llegan a nacer. En España hay cada año más de 420.000 embarazos, y 1 de cada 4 acaba en aborto. De repente, sin saber cómo, las personas se convierten en material de desecho. Suponen un peso insoportable para la sociedad…

La diócesis de San Feliu de Llobregat recopilaba datos en torno a la eutanasia estos días y se ve claramente cómo, en aquellos países (que no son tantos, solo 8), en los que la ley lleva tiempo funcionando, los casos se disparan sin control ninguno. Por ejemplo, en Canadá, en sólo 3 años, la eutanasia ha aumentado más del 250%.

También se ve el gran negocio que supone. Por seguir con el ejemplo canadiense, en este país en 2021 la reducción del gasto sanitario rondaría los 149 millones de dólares canadienses (95 millones de euros). Claro, uno se pregunta: ¿Cómo va a evolucionar la ley de la eutanasia en España? Ojo, en los 6 primeros meses desde su entrada en vigor, que sepamos, porque solo hay datos de 10 comunidades, ha habido 130 solicitudes de las que se han realizado 50.

A mi, pensar en un solo caso, me pone los pelos de punta… Porque veo y confío en otras soluciones. ¿Por qué no contra el aborto trabajamos en ofrecer más ayudas a la maternidad? ¿Por qué no contra la eutanasia pensamos en los cuidados paliativos? Ante la muerte, la vida. Ante el dolor y el sufrimiento, la esperanza. ¡Cómo cambiaría el mundo si fuéramos capaces de mirar de otra manera al sufrimiento!