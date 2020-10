Irene Pozo: "Se acerca el día de las personas sin hogar y las cifras son tremendas"

He de confesar que esta semana he vivido un momento triste. Algo que me ha hecho pensar mucho en todas las cosas que tenemos y no valoramos lo suficiente. Una persona, que trabaja en una casa de alguien cercano a mí, llamó diciendo que no podía asistir a su puesto de trabajo porque no tenía dinero para pagar ese día el autobús.

Y es que son muchas las personas que viven en el umbral de la pobreza. A veces ni siquiera un trabajo asegura el sustento necesario para vivir dignamente. El impacto social de la pandemia en los más vulnerables saca a luz la realidad que viven muchas personas, que además no están lejos de nosotros.

Se acerca el día de las personas sin hogar y las cifras son tremendas, más aún en este tiempo que vivimos: 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda en España.

Voy más allá, según datos del Informe “La vivienda protegida y el alquiler social en España” de 2019, nuestro país cuenta con cerca de 275.000 viviendas de este tipo, eso es un 1,5% del parque de viviendas principales. Estos datos, cuando estamos obligados a pasar más tiempo que nunca en casa para detener la propagación del coronavirus.

En fin, se necesitan cambios por parte de todos. Diálogo y unidad. Urgen respuestas en muchas cuestiones, por ejemplo en la tarea educativa. Lo hemos visto con el Pacto Global Educativo que el Papa relanzaba hace unos días pidiendo el compromiso de todos los componentes de la sociedad, también de los jóvenes. Pero claro, no podemos pedir compromiso a los jóvenes si luego no contamos con ellos…

Y un momento importante que vivimos hace unos días, ejemplo de diálogo y fraternidad, es el Encuentro por la Paz celebrado en Roma impulsado por la Comunidad de Sant’Egidio donde participó el Papa Francisco junto a líderes de otras religiones. Imagen de unidad: católicos, cristianos de diferentes confesiones, musulmanes, judíos….. juntos para rezar por la paz y la fraternidad del mundo. Esto debería provocar la envidia de más de uno….

Pero hay más, hablaremos, entre otras cosas, de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Vaticano donde se va a encontrar con el Papa Francisco o del interés que han despertado las palabras del Santo Padre sobre la legalidad de las uniones civiles como alternativa al matrimonio homosexual, Nada nuevo por cierto.