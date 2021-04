Hna. Pamela Chidjame, M. C. I., sobre la Jornada de Vocaciones Nativas: "Soy primero para Dios"

Hoy se celebra la Jornada de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Dos jornadas diferentes, aunque van unidas de la mano. Esta Jornada quieren suscitar en los jóvenes la pregunta por su vocación y también invitar a toda la comunidad a orar y acompañar a los jóvenes y a sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en otros países.

Pues hoy, en La Linterna de la Iglesia queremos escuchar la voz, el testimonio directo de estas vocaciones. El testimonio de la hermana Pamela Chidjame, M. C. I., que ha recibido la llamada del Señor, la vocación a la vida consagrada, a dar su vida en la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en una tierra con fuerte presencia misionera como es Camerún.

La hermana Pamela recuerda que recibió su vocación mientras participaba en el grupo de monaguillos, sirviendo al Señor en el altar: “He querido concretar este servicio con un acercamiento al Señor a través de la vida religiosa”.

El lema de esta Jornada es ¿Para quién soy yo? Una frase que en esta religiosa suscita vocación de servicio: “Soy primero para Dios, que es mi Creador, y soy también para mis hermanos. También soy para los hermanos”.

La hermana Pamela también ha repasado cuáles son las dificultades que afronta una joven como ella, africana, en un país pobre, para hacer realidad su vocación: “La primera dificultad, como le sucede a un joven de cualquier lugar, es la duda de si es verdaderamente mi llamada, mi camino… En mi país, también está el choque con los padres, que quieren ser abuelos. La mayoría de los padres no entienden la llamada a la vida religiosa. Otra de las dificultades es la compañía. No sientes a nadie que te apoye e incluso sufres una especie de bullying”.

“Estoy muy agradecida por lo que está obrando Dios, a través de mi congregación. Porque, desde que he entrado, además de sentir que el Señor me interpela más cada día, mis hermanas me ayudan cada día a concretar esta llamada”, explica la hermana Pamela Chidjame, de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.