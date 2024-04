Ana Medina: "El Papa alerta sobre la realidad que viven las mujeres en muchas partes del mundo"

Material de descarte. Esa dura expresión es la que utiliza Francisco para definir el modo en que las mujeres son tratadas en muchos puntos del planeta. Por eso, durante todo este mes, no sólo va a ocupar el corazón del Papa, sino que nos anima a que lo haga en todos nosotros. Porque mantenernos impasibles mientras la mitad de la población mundial sufre discriminación por su sexo es algo que no nos podemos permitir. Menos aún sabiendo la influencia que la mujer puede llegar a tener para el desarrollo y enriquecimiento de su entorno, de su familia, de la sociedad. Cuando una mujer progresa, todo el mundo lo hace. O, como dice el Papa, “Si no respetamos a las mujeres, nuestra sociedad no avanzará”.

El Papa denuncia la violencia sufrida por las mujeres, concretada en prácticas como la mutilación genital, el abuso sexual, «leyes discriminatorias» en vigor que las obligan a vestir de una determinada manera, obstáculos para estudiar, para acceder a un puesto de trabajo. La realidad demuestra que menos de la mitad de las mujeres en el mundo trabaja y que, cuando lo hacen, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres. En países como Afganistán, sólo el 23% de las mujeres adultas saben leer y escribir. Según la ONU, para 2030, el 8% de las mujeres y las niñas vivirán en pobreza extrema, y el 25% de las mujeres no tendrá acceso suficiente a la alimentación.

Por eso, este mes de abril, el Papa pide a los gobiernos que se comprometan a eliminar esta discriminación y a garantizar los derechos fundamentales de las mujeres; y a nosotros, que lo hagamos posible en nuestra realidad cotidiana, donde se cuece la vida, también la de las mujeres.