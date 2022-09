Ana Medina: "Nadal y Federer han elevado a la categoría de noticia su relación humana"

Me ha conmovido lo de este dúo. Porque vaya testimonio bonito que nos han dejado también con la despedida del suizo en la Laver Cup, en el O2 Arena de Londres hace unos días. La relación Federer Nadal, o Fedal, como les han llegado a llamar, no solo es la crónica deportiva de una lucha que nos ha dejado momentos inolvidables, no en vano son junto a Djokovic, los jugadores con más Grand Slam en la historia del tenis. Este par de ases ha elevado a la categoría de noticia una relación humana que sobrepasa los estándares habituales entre compañeros de profesión.

En la imagen, que recoge el momento de la despedida del suizo, con ese partido que han jugado juntos 18 después de haberse enfrentado por primera vez, vemos a estos dos gladiadores del siglo XXI sumidos en lágrimas, con las manos cogidas. A mí me evoca la imagen de dos hermanos que pasan juntos una de esas pruebas que te pone la vida, compadeciéndose el uno del otro, sintiendo con un mismo corazón.

Y es bonito, o al menos a mí me enternece, pensar que por encima de su grandísimo legado deportivo, destaca y encuentra eco en el corazón del público, un trato de persona a persona, desde el cariño, la complicidad y el acompañamiento. Ya lo habíamos visto incluso cuando se enfrentaban. Jugaban juntos desde el corazón y el respeto. Y disfrutaban como niños. Nada de eso está reñido con una de las profesiones más competitivas. Si ellos pueden, nosotros en nuestra vida diaria, también.

Ana Medina

Ana Medina es periodista y escritora. Desarrolla su labor profesional en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colabora en prensa, radio y televisión con diversos medios nacionales, como COPE, TRECE y la revista Ecclesia entre otros. Doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en los Centros Teológicos “San Pablo” de Málaga y autora del libro “La Iglesia y la alegría de comunicar”, editado por la Diócesis de Málaga. Más recientemente, ha publicado el poemario “Vagón Silencio” (ed. PPC, 2021). En 2020 recibió el I Premio de Poesía en Tiempos de Dificultad de la Fundación Cultural Herrera Oria.