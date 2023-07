Ana Medina: "Debemos poner la JMJ en el centro de nuestra oración"

El Papa prepara ya su participación en la JMJ de Lisboa y entre las cosas que no ha querido dejar atrás está su video mensual.

En esta ocasión, el tradicional vídeo con el que Francisco nos invita a rezar cada mes a los católicos de todo el mundo tiene una particularidad. Y es que el Papa responde a las preguntas de jóvenes de todo el mundo. Chicos y chicas de Filipinas, Brasil y Costa de Marfil, pertenecientes al Movimiento Eucarístico Juvenil, preguntan sin filtro a Francisco si la Iglesia se está reduciendo a “cosa de viejos”; por qué se eligió a María como tema de la Jornada Mundial de la Juventud y qué espera el propio Papa de este encuentro.

El pontífice les habla muy sinceramente y a la vez interpelándoles. La Iglesia no es de jóvenes ni de viejos, no es un club elitista, pero sí que necesita de los jóvenes para llenarse de vida de alegría. María es el modelo que el Papa quiere presentar a los jóvenes porque no hizo vanagloria de su maternidad divina, ni se quedó en el postureo, sino que actúa con rapidez para servir y ayudar. Quiere Francisco ver en esta jornada hecho realidad su sueño de que los jóvenes sean semilla del mundo del futuro, un mundo en guerra, recuerda, y necesitado de la alegría que nos hace creíbles a los que seguimos a Jesús.

El Papa Francisco se encuentra en apenas unos días con jóvenes de todo el mundo en Lisboa, y nosotros, que nos quedamos aquí, podemos y debemos poner ese encuentro en el centro de nuestra oración, para que Dios se abra camino en la vida de la juventud mundial, en cuyas manos está el futuro de la Iglesia y del mundo.