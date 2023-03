Amando López Moyano, misionero en Ecuador: "Me llaman muchas veces diciendo que uno está poseído"

Amando López Moyano es un sacerdote español que lleva desde 2010 como misionero en el norte de Ecuador. Los dos primeros años los pasó en la provincia de Manabí y, desde entonces, está en Viche, a cargo de 64 comunidades. Allí se ha sentido en casa desde el día que llegó. Es uno de los 157 sacerdotes diocesanos que tiene la OCSHA en Latinoamerica y Estados Unidos. Pertenece a la diócesis de Albacete, aunque estudió en Ciudad Real, y hace 13 años que llegó a esta zona de Ecuador.

"Aquí me llaman muchas veces diciendo que uno está poseído, que el demonio no lo deja tranquilo o que se le aparece un muerto y evangelizar en este mundo cuesta mucho trabajo", ha contado el sacerdote misionero en 'La Linterna de la Iglesia'.

En esta zona de Ecuador apenas hay hambre, porque los vecinos viven de sus propios cultivos, pero sí tienen carencias económicas que les hace difícil acceder, por ejemplo, a los servicios de un médico. Cuando tienen un problema de salud, lo más normal es que acudan a curanderos y remedios caseros, pero no siempre funcionan. Una de las cosas más peligrosas que te puede pasar aquí es que te pique una culebra. Su veneno es mortal y solo puedes sobrevivir si te llegas rápido a un centro de salud. El problema es que no hay carreteras, sino caminos de tierra que se embarran con facilidad. Por eso, el medio de transporte más habitual es la canoa, aunque cuando los ríos están demasiado crecidos, tienen que montar en mula.

"Las mulas se caen y yo me he caído ya varias veces, lo que pasa es que gracias a Dios no he tenido problema porque he caído en barro", nos dice Antonio, que cuando los caminos están secos suele utilizar su coche... que está ya un poco viejo. El otro día, sin ir más lejos, se le cayó el motor, pero está aprendiendo a repararlo él mismo.

La principal labor que realiza es la de evangelizar a las poblaciones locales y para ello se ayuda de dos tipos de voluntarios: los catequistas y los “guías”, una figura que se encarga de la formación cristiana de su comunidad. Allí, en Viche, tenemos a Antonio. Un humilde territorio de misión donde la Iglesia aún tiene mucho trabajo que hacer. En toda Hispanoamérica y Estados Unidos hay otros 156 sacerdotes de las diócesis españolas dependientes de la OCHSA. Este domingo, en el Día de Hispanoamérica, nos acordaremos de ellos.