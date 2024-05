Álvaro Sáez: ''Carlo Acutis nos enseña la devoción a la Virgen como escalera para llegar al cielo''

Carlo Acutis será santo. Muchos dirán ¡por fin! Y es verdad. Por fin este joven que murió con con 15 años, y que nos ha enseñado muchas cosas sobre la santidad, será elevado a los altares.

Acutis, fallecido por una leucemia en 2006, fue declarado venerable en julio de 2018 y beato en octubre de 2020, en plena pandemia. ''El primer milenial santo'', un auténtico genio de la informática nacido en la decada de los 90, el primer 'influencer de Dios' le llaman muchos. Todos conocemos sus grandes aptitudes, con 'p'. Pero lo que nos ha enseñado Carlo son 3 actituces, con 'c', que están al alcance de todos.

En primer lugar la sencillez: ser naturales, nosotros mismos. En lo bueno y en lo malo. ¿Para qué? Para ser felices. Sin proyecciones. Sin caretas. Nosotros mismos. Y claro, con la mirada puesta en Dios, no en nuestro ombligo, o en el espejo o en el visor de una cámara. Y eso es a lo que él se refería cuando nos hablaba de ser originales y no fotocopias. Y eso solo lo puedes conseguir si te sientes amado por el que de verdad importa.

El secreto es, según Nicola Goti, el postulador de su causa, es que Dios está aquí. Contigo, conmigo. Vive y te ama. Sin más, de manera sencilla.

Carlo veía en la devoción a María una escalera firme al cielo

Y eso a él le permitió, y esta es la segunda cosa que nos enseña su vida, a ser totalmente libre. Sin ataduras a nada y por supuesto al pecado. Pero sabiendo que el perdón y la misericordia están ahí. Porque no se trata de no ser pecadores, no se trata de nosotros. Se trata de que Jesús nos ha redimido y ahora está aquí con nosotros. En cada sagrario. De ahí la devoción de Carlo por los milagros eucarísticos. Por Jesús Sacramentado. Por la Eucaristía.

Y la última de las cosa que nos enseña, es, como nos dice el postulador de su causa: una absoluta devoción por la Virgen como escalera firme y segura para llegar al cielo.

Hay pocos santos. Necesitamos todavía más

Leer biografías de santos me lo recomendó un amigo sacerdote y es una cosa apasionante. Conocer su historia, su vida, sus grandezas y sus debilidades porque en ellos siempre encontramos momentos de asombro y también de cercanía. Escenas en la que tú y yo nos podemos ver perfectamente identificados. Y ese es el motivo por el que la iglesia debe seguir canonizando personas. Hay pocos santos. Necesitamos todavía más.

Este fin de semana, ya están de camino, cerca de 100 mil niños van a estar correteando por Roma en la Primera Jornada Mundial de los Niños. ¿Qué mundo deseamos transmitir a los niños? La Iglesia quiere poner a los niños en el centro para pensar en su futuro, pidiendo que los escuchemos, cuidemos y guiemos hacia un buen crecimiento. Y qué mejor ejemplo para ello que contarles la historia de un joven sencillo, libre y enamorado completamente de Dios.