Vicente Rebollo destaca "la gran generosidad" que suponen las colectas en favor a los afectados por la DANA: "Es pensar en los demás"

Este domingo, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada de reflexión y de celebración, en la que se agradece la pertenencia a la comunidad cristiana. Bajo el lema "¿Y si lo que buscas está en tu interior?", la Iglesia invita a recordar la importancia de la vocación y a tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia.

Esta noche, en el programa 'La Linterna de la Iglesia' de COPE, presentada por Irene Pozo, el obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Vicente Rebollo, ha explicado que el día de la Iglesia Diocesana es una invitación “a descubrir que Dios ha sembrado muchas cosas dentro de nosotros, en nuestro interior, nuestro corazón”.

Rebollo ha animado a todos a descubrir sus talentos y ponerlos al servicio de los demás: “¿Cómo acertar? Viendo las capacidades que hay en nuestra vida y poniéndolas al servicio de los demás, así crecen. Esa es la vocación que el Señor ha puesto en nosotros”.

las Cuatro formas de colaborar

La Iglesia propone cuatro vías de colaboración para aquellos que quieran ayudar: tiempo, cualidades, oración y apoyo económico. “Cada uno puede dar muchas cosas”, ha destacado Vicente. “¿Quién no tiene un poco de tiempo para los demás? ¿Quién no tiene cualidades? Por muy pobre o débil que uno se sienta, algo puede hacer por los demás. ¿Quién no tiene un ratito para rezar por los demás? Seguro. ¿Y quién no puede aportar algo de su dinero? Aunque sea lo mínimo".

Además, ha subrayado que estos aportes no son simplemente para cubrir las necesidades de la Iglesia, sino que representan una manera de fortalecer la comunidad desde el amor: “Eso es aportar a los demás lo que Dios ha sembrado primero en ti, y así hacemos crecer su parroquia y la Iglesia en general”.

40 millones de horas

El impacto de estas colaboraciones es inmenso. Como ha explicado el obispo de Tarazona, la Iglesia Católica en España presta asistencia a más de 4 millones de personas en centros de ayuda y mantiene cerca de 23.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Gracias a sacerdotes, voluntarios y laicos, se dedican anualmente más de 40 millones de horas al servicio de los demás: “Gracias a Dios, no lo hacemos por un valor material, sino con desinterés, generosidad, y por hacer que el amor de Dios llegue a todas las personas”.

Solidaridad con los afectados por la DANA

Este año, muchas diócesis destinarán la colecta del Día de la Iglesia Diocesana a las víctimas de la DANA en Valencia: “Eso es poner en primer lugar a los pobres y después ya veremos nuestras necesidades. Es pensar en los demás. Ha sido una situación tan especial que va a haber muchos esfuerzos, no cabe duda que es una de las colectas importantes en las diócesis. Aunque no todas las diócesis van a poder poner al servicio de, en este caso, de los damnificados, pero todo el mundo en este tiempo, en estos días estamos pensando en quienes son los necesitados, a quienes ayudar... y es un gesto de profunda generosidad dar el dinero de esta colecta”.

"la alegría de ser iglesia"

Finalmente, Vicente ha señalado que para el Día de la Iglesia Diocesana manda "un mensaje de fiesta, de la alegría de ser Iglesia, de ser parroquia. Y también de querer profundizar en esa vocación que el Señor nos dio desde el bautismo”. Y es que como ha señalado durante la entrevista, la celebración del próximo domingo no solo es un llamado a la solidaridad, sino también una ocasión para sentirse especialmente alegres de pertenecer a una comunidad que apoya y acompaña.

“Es una llamada que, desde nuestro interior, donde tenemos la gracia de Dios, salgamos hacia los demás, poniendo al servicio la vocación que el Señor ha sembrado dentro de nosotros”, ha concluido el obispo.