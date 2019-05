Joan Planellas, nuevo arzobispo de Tarragona: "No soy independentista, eso es una 'fake news'"

Tiempo de lectura: 1



El sábado pasado, el actual decano de la facultad de Teología de Cataluña, Joan Planellas, fue designado por el Papa nuevo arzobispo de Tarragona para sustituir en esa sede a Jaume Pujol. Después de este nombramiento, ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia', con Faustino Catalina, para comentar cómo está viviendo estos primeros días en el cargo.

Concretamente, han transcurrido seis días desde que conociéramos esa noticia, y hasta ahora, según Planellas, “todo el mundo me ha felicitado; los alumnos de la Facultad, en las pequeñas parroquias donde he colaborado los fines de semana, en todos sitios... Han sido días de gran emoción por esta labor que el Santo Padre me ha encomendado”.

Sobre esta nueva etapa en su vida, Joan Planellas ha afirmado a Faustino Catalina en 'La Linterna de la Iglesia' que su prioridad es “ser una Iglesia evangelizadora y misionera. Ésa debe ser la respuesta a la situación actual; con una actitud de diálogo, con espíritu de conversión y de renovación a la luz del evangelio. Este es el programa pastoral, y debemos transmitir la alegría del evangelio”.