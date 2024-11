Dejar tu empleo para sentirse libre: el testimonio de mujeres emprendedoras que cambiaron de vida para "cumplir nuestros sueños"

Dentro de su campaña 'Enredadas por el Cambio', Taller de Solidaridad edita un libro gratuito, 'De niñas a leyendas', una historia compuesta de muchos relatos pero que no son un cuento, sino el testimonio que reconocidas emprendedoras de todo el mundo dirigen a las niñas que fueron.

Algunos de ellos están hoy presentes en 'La Linterna de la Iglesia', como el de Lucía Guadalupe Huisa Humppire, apicultora peruana, y el de Mer Terra, “domesticadora de garbanzos”, como ella se llama en su niñez, y consultora de marketing en el sector de la alimentación desde Alicante.

«Este libro puede servir para inspirar a muchas mujeres emprendedoras y que sigan hacia adelante. Yo les digo que vale la pena, que hay otras muchas mujeres que lo han conseguido, que es muy bonito, que te da muchas sorpresas, muchas alegrías. Me costó dos años dejar mi trabajo, llevaba diez años en una empresa como ingeniera agrónoma y me aferraba a la "seguridad", pero ahora es cuando me siento libre», afirma Mer.

la historia de 16 mujeres que han cumplido su sueño

Este proyecto quiere concienciar para acabar con las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de emprender, y que son diferentes en cada lugar y en cada historia. El libro, que se descarga gratuitamente en la página web de Taller de Solidaridad en castellano y gallego, recoge la historia de dieciséis mujeres luchadoras, que hoy pueden decir que han conseguido hacer realidad su sueño, y que de alguna manera están escribiendo la historia del emprendimiento y el liderazgo femenino.

Lucía Huisa destaca la importancia de no callar: «Así seamos niñas pequeñas e inocentes, nunca debemos callar ante cualquier dificultad o situación que se nos presente. Esto va a hacer que nosotros no nos alejemos de nuestras metas y de nuestros sueños al futuro. De contrario, va a hacer que logre sus objetivos. La historia sirva como un ejemplo para todas las futuras generaciones, para que nunca callen, emprendan, hasta lograr lo que quieren realmente».

Lucía Huisa ha aprendido ese camino para ella y para sus hijas, a quienes educa en el emprendimiento y la toma de decisiones. Gracias al proyecto apícola para familias campesinas que TDS apoya en Perú junto a su socia local, la Asociación Jesús Obrero, ha podido comenzar una nueva vida. Todos esos aprendizajes están a nuestro alcance en el libro gratuito y preciosamente ilustrado “De niñas a leyendas”.