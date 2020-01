Alberto Herrera nos trae al mítico The Animals en "Yo te lo explico, papá"

Si hay pocas personas que le puedan dar lecciones de música y músicos a Carlos Herrera, una de ellas es Alberto Herrera. En esta sección “padre e hijo” vivimos el duelo musical de dos personas que, por encima de los vínculos familiares, se admiran, se respetan y se retan en sus hallazgos musicales. La cosa suele quedar en tablas.

En el repaso de este jueves escuchamos a The Animals y la legendaria The House of the rising sun. Después cambiamos radicalmente de estilo para homenajear a Violeta La Burra, fallecido recientemente y que fue el primer transformista de España. Tiempo también para repasar temas de los 70 y 80 como Eric Burdon con “Spill the wine” y John Cleary, uno de los mejores pianistas que en los 90 comienzó su carrera en solitario con “When you get back”….y de Cleary llegamos a Anaut, con sus directos maravillosos, y temas como Hallelujah i love her so.

Todos los jueves, en Herrera en COPE, a partir de las 11.30 de la mañana Alberto Herrera visita los estudios de la Cadena COPE para rebuscar en su particular cajón de sastre y traer grandes canciones que, muchas veces, hemos olvidado o simplemente pasaron inadvertidas ante los grandes éxitos del momento.

Te recordamos que las vías para contactar con el programa y poder darnos tus sugerencias u opiniones son: herreraencope@cope.es, o un mensaje de “wasap” en el número 600 99 13 14. En redes sociales nos encuentras en @HerreraenCOPE y en Facebook herreraencope. Y recuerda que Herrera en COPE es el programa que más crece de la radio española y que está dirigido por el comunicador mejor valorado. Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.