Imanol Pradales, candidato del PNV: "Mientras Sánchez cumpla el acuerdo, seguiremos apoyándole"

Imanol Pradales es candidato del PNV a lehendakari en País Vasco y ha asegurado que los resultados del próximo 21 de abril no afectarán directamente a los apoyos del PNV a Pedro Sánchez. No, al menos, mientras cumpla los acuerdos: "Nosotros seguiremos apoyando al señor Sánchez en la medida que cumpla los acuerdos pactados. De no hacerlo, la legislatura tiene poco recorrido".

En estos términos se ha pronunciado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde también ha querido dejar claro que quien tiene un acuerdo con Bildu "es el PSOE" y que el PNV "no tiene ningún acuerdo con Bildu, ni en Madrid ni en Euskadi".