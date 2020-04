La vida en una casa de acogida de Cáritas para sin techo durante el aislamiento

En Avilés (Asturias), se encuentra la Casa de Acogida para personas sin hogar de Cáritas "Luz Rodríguez-Casanova". En este lugar viven 16 personas que no tienen donde dormir. Irune López, responsable del proyecto, y Lucía y Miguel, que pernoctan estos días en la casa, han contado en "Unidos en COPE" cómo está siendo la convivencia en estos días de aislamiento por la crisis del coronavirus.

Irune señala que en esta casa de acogida no hay límite de tiempo para quedarse. "Todos los que llaman tienen un proyecto de vida. No delimitarles la estancia es bueno porque les permite libertad y tranquilidad", ha señalado. Así lo corrobora Lucía, que lleva ya varias semanas en la Casa. "Estar aquí me ha ayudado mucho porque yo vengo de haber pagado una condena. Necesitaba recursos y Cáritas era la opción más adecuada para poder alcanzar mis metas", ha contado.

Miguel, por su parte, ha contado cómo es un día a día en la Casa. "Tenemos distribuidas las tareas domésticas y luego cada uno hace lo que considera útil para labrarse un futuro. Yo estoy estudiando ESO y con el confinamiento tenemos más tiempo para estudiar", ha contado. Sobre la Casa de Acogida, ha señalado que es "una oportunidad muy válida para luego tener dependencia".