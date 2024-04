Novedades del caso Daniel Sancho: desvelada la teoría de la hermana de Edwin Arrieta que resolvería el crimen

El juicio a Daniel Sancho está en una semana clave. Este miércoles, ha declarado el abogado español de la familia Arrieta y este jueves lo hará el acusado, Daniel Sancho. En 'Herrera en COPE' hemos analizado los últimos datos clave del caso de la mano de Nacho Abad.

En primer lugar, se ha centrado en la declaración de la familia del fallecido: "La familia quería haber ido a declarar a Tailandia, pero han tenido un problema con los visados y básicamente lo que han venido a contar en la sesión del juicio es que Edwin Arrieta era el motor económico de la familia, la hermana trabajaba con él, los padres vivían de lo que ganaba el cirujano, que era un buen dinero y que se han quedado casi en la indigencia tras la muerte".

Nacho Abad desvela las palabras que le dijo Daniel Sancho a su padre en pleno juicio: "Pero papá..." El periodista experto en sucesos y colaborador de COPE dio este miércoles algunos detalles sobre el juicio que se celebra en Tailandia contra el hijo del actor Rodolfo Sancho Redacción Digital 11 abr 2024 - 07:47

"Esta declaración tiene que ver para cuantificar la indemnización que Daniel Sancho tendría que pagar en caso de ser condenado, que se cuantifica cuál ha sido el lucro que ha dejado de percibir la familia por la muerte del cirujano y también se cuantifica el dolor de la familia para la indemnización", ha apuntado el periodista experto en sucesos.

El mensaje de Rodolfo Sancho a la hermana de Edwin Arrieta

Este jueves, llega la declaración más esperada, la de Daniel Sancho, y probablemente también la de su padre Rodolfo Sancho.

Nacho Abad ha tenido acceso al mensaje completo que este mandó dos días después de que la familia Arrieta supiese que Edwin había muerto asesinado, presuntamente a manos de Daniel. Un mensaje por redes sociales a Darling Arrieta, la hermana del fallecido.

"El mensaje te pone los pelos de punta: "Hola Darling soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, lo primero que quiero darte es mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros, no tengo palabras para expresar el horror que siento con esta situación y no puedo imaginar lo que estáis sintiendo"", explica Abad.

Sancho continuaba diciendo: "Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brotes psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero sin duda no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho".

Continúa el juicio contra Daniel Sancho: ¿Por qué esta semana es clave y qué estrategia adoptan ambas partes?



?El jefe de Interior de COPE, explica la última hora de este juicio. Entre otras cosas, reflexiona sobre la actitud de Rodolfo Sancho

https://t.co/tsWycIsNNg — COPE (@COPE) April 22, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"He preferido escribir en lugar de llamar por miedo que no fuera el mejor momento, si quiere que hablemos, estoy a su disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto, espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla de nuevo, mi más sentido pésame a toda la familia, estoy sin palabras. Corazón partido por la mitad. Quedo a su disposición", concluye.

Abad recuerda que "ella no responde porque no sabe si el que está escribiendo verdaderamente Rodolfo Sancho o no, pero lo cierto es que Rodolfo en un primer momento aceptó que su hijo había matado a alguien y ahora, sin embargo, la defensa se está centrando sobre todo en que no hubo premeditación y que fue una pelea, incluso los abogados españoles están insistiendo en que la agresión fue de Edwin Arrieta y no de Daniel Sancho".

La teoría de Darling, la hermana de Edwin Arrieta

Por otro lado, Nacho Abad se ha referido a la última conversación que ha mantenido con Darling, en la que esta le contaba cómo cree que tuvieron lugar los hechos.

"Me decía, mira mi hermano tenía una habitación en un hotel y en vez de llegar a la isla e ir directamente a ese hotel para cambiarse, ducharse y dejar sus cosas, Sancho lo llevó a un hotel donde él no estaba alojado, un hotel que no tenía mucha gente alrededor un sitio más oculto con menos testigos".

"Me decía que en ese hotel no había nada de su hermano, salvo los cuchillos y la sierra que había comprado, es decir, todo el material, la ropa, los documentos, todo lo de Daniel Sancho estaba en el hotel al que no llevó a Edwin Arrieta".

Teniendo esto en cuenta, Abad interpreta que, a juicio de la hermana del fallecido, Sancho tendió "una trampa".

"Ella me dice también que si no se encontraron los cuchillos y la sierra que compró en el supermercado por alguna razón será, porque a lo mejor se deshizo de ellos porque tenían pruebas que lo incriminaban, pero ella tiene la sensación de que todo el crimen estaba absolutamente planeado y premeditado y que Daniel Sancho cuando llegó a Tailandia sabía que es lo que iba a hacer y cuál era su plan", concluye.