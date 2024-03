Nacho Abad explica la principal hipótesis que se maneja en torno al crimen de las dos niñas de Almería

Nacho Abad, este miércoles, habla sobre el crimen de Almería y el asesinato de dos niñas de dos y cuatro años. Explica Abad que "Cristian, de 34 años y su mujer Alina, de solo 23, estaban en proceso de separación. Él tenía una orden de alejamiento de su mujer porque lo había denunciado por malos tratos".

Cuenta la alcaldesa de la localidad de Almería que, en numerosas ocasiones, "ella había sido consciente de que él llegaba borracho a casa y le daba palizas".

La autopsia realizada a las niñas de Almería confirma que fueron envenenadas con pesticida El presunto filicida debía haber sido juzgado el próximo 10 de abril por malos tratos a la madre de las niñas 19 mar 2024 - 13:40

El periodista asegura que, el domingo, Alina le entregó a las niñas a primera hora del domingo. Él tenía derecho a tener las visitas de custodia y "las tenía entre las 12 y las 20 horas de la mañana del sábado y del domingo y las 6 de la tarde, es decir, 6 horas cada día, 12 horas en total".

No obstante, ese día se los entregó antes. Hay una sentencia, afirma Abad, que ordenaba la entrega de los niños (al haber malos tratos) en un punto de encuentro. Pero había un problema y es que "ella no tenía coche y económicamente estaba arruinada. No tenía los papeles y el dueño de un bar le estaba dando trabajo unas horas y le estaba dando dinero en mano por esas horas para que ella pudiese llevar un plato a la mesa y darle de comer a sus niñas".

La cuestión es que este pasado domingo se los entregó a primera hora de la mañana y después de entregárselos esa mañana, él habría tomado una decisión: "matar a las niñas o matarse probablemente él, porque había descubierto que Alina había rehecho su vida y tenía una nueva pareja y esto le sentó mal".





Fuentes de la Guardia Civil le cuentan a Nacho Abad que la principal explicación de lo ocurrido es que se trate de un caso de violencia vicaria para "intentar hacer daño a la madre a través de las hijas. Él era capaz de odiar más a su expareja que querer a sus hijas".

Los investigadores del caso barajan y, por lo que ha determinado la autopsia realizada a las niñas, "que le entrega a primera hora de la mañana a las niñas y que les da un pesticida".

La madre, preocupada, llama a la Guardia Civil porque no le ha devuelto a las niñas y le dicen que "dos horas son muy pocas desde que ha desaparecido". Por ello, le sugieren que se acerque ella al punto en el que las dejó.

"Se habría visto acorralado", baraja Nacho Abad

Tiene miedo. Por eso, se lo dice a su pareja y van los dos juntos hasta allí. "Y se encuentran al exmarido tumbado a la cama y a las dos niñas". La principal teoría que baraja Nacho Abad, tal y como le ha contado a Alberto Herrera, es que "las envenena, deja que mueran, las coge en brazos y las deposita luego en la cama y él se tumba en la cama después de tomar el mismo pesticida".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Se habría visto acorralado. Por eso, finalmente se habría suicidado, tal y como ha indicado Abad en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La causa se está investigando en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Almería que era el que estaba de guardia "y a partir de ahí ha habido múltiples especulaciones de lo que había sucedido"

¿Por qué? Pues porque "el juzgado de violencia sobre la mujer había dictado que cuando entregasen a los niños, que él tenía la potestad de tener visitas a los niños los sábados y los domingos como te decía, de doce a seis y que se hiciesen en un punto de encuentro".

Por último, relata que ese punto de encuentro familiar, era un "engorro para la madre. Entonces solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizase sin la intervención del punto de encuentro, es decir, que ella se la entregase a él y él a ella, saltándose esa orden de alejamiento. Incluso había pedido que oficialmente el 4 de octubre que se suspendiesen ese tipo de visitas"