Nacho Abad desgrana todas las claves del caso Dani Alves: "No es verdad que salga a la calle por ser rico"

Hay un asunto que está de actualidad esta semana y es un tema que hemos tratado desde el principio en COPE, que es el caso de Dani Alves.

Dani Alves acaba de salir de prisión pagando una fianza de un millón de euros y, explica Alberto Herrera, ha encontrado muchos comentarios en redes sociales criticando esta medida. ¿El motivo? Son muchas las voces que dicen que ha salido porque es rico, porque es millonario y porque puede pagar una fianza de un millón de euros.

Al comienzo de su intervención, Nacho Abad ha trasladado su repulsa absoluta al caso. Y, además, dice que es necesario dejar ciertas cosas claras y plantear un contexto sobre lo ocurrido.

El colaborador de 'Herrera en COPE' y experto en sucesos recuerda que "Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio por una agresión sexual. Cuatro años y medio por beneficio de la ley del sí es sí. Antiguamente, cuando se distinguía entre abuso sexual y agresión sexual, una con violencia e intimidación y otra sin ella, Dani Alves habría cometido una violación, una agresión sexual y habría sido condenado a un mínimo de 6,5 años".

Por tanto, la ley del sí es sí ha beneficiado a Dani Alves (en palabras de Nacho Abad) y le han rebajado la condena en dos años, porque "ahora todo es agresión sexual. Entonces, las penas más bajas también sirven para las agresiones sexuales".





Esto, por un lado. Por otra parte, todo preso tiene derecho a la libertad provisional si se cumplen las condiciones adecuadas. Y, en este caso, Nacho Abad nos explica por qué.

Dani Alves ha estado en prisión hasta que se ha celebrado el juicio. Le pedían 12 años de prisión, y el riesgo de fuga era elevado.

"Hay tres características que se valoran por parte del juez para estar en prisión. Riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. El juez valoraba que al pedirle 12 años, este hombre que tenía doble pasaporte, español y brasileño, podía huir a Brasil. Y como no hay tratado de extradición, pero no se cumple, con lo cual no te lo mandan, pues se podía quedar en prisión", relata Abad en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Y llega el juicio. En vez de 12 años, le ponen 4 y medio. Esto trae consigo una disminución del riesgo de fuga. Abad también ha realizado además una comparativa con otro caso: el de la manada.

"Los de la manada no tenían pasta. ¿Qué pasó? Les condenaron en el juicio, en primera instancia. Y cuando les condenan en primera instancia en el juicio, a continuación los dejan en libertad. ¿Sabes cuánta fianza pagaron? 6.000 euros".

Explica que esto se debe a que la fianza depende de la capacidad financiera del preso porque "no es lo mismo que tú ganes 100 millones de euros y dices, bueno, te voy a poner uno, o 200 millones de euros, que si ganas 20.000 al año. Si ganas 20.000, 28.000, 30.000 euros al año, te pondrán una fianza acorde al sueldo que tú cotizas".

Por tanto, incide el experto en sucesos, "no es verdad que Dani Alves salga de la cárcel por ser rico. Sale de la cárcel porque le toca salir de la cárcel y porque su horizonte penal, es muchísimo menor".

Respecto a lo que ocurriría a partir de ahora con él tras su salida de prisión, asegura que "la sentencia no es firme. Tiene dos posibilidades de recurso. Imagínate que le absuelven. Habría sido una pena anticipada. No creo que lo hagan, la pena se mantendrá donde está".

Sin embargo, dice que sí se puede incrementar dicha pena y recuerda algo importante: "Con penas inferiores a cinco años, en España, a un extranjero se le puede expulsar. Se le puede expulsar y cambiarlo por una expulsión del país. Con lo cual no la cumpliría".

