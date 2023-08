Nacho Abad, alarmado por la violencia de género: "Las políticas que se llevan a cabo no funcionan"

Hay una noticia que toca directamente a dos amigas de este programa, María del Monte e Inmaculada Casal. "Ver rota la intimidad del hogar de repente por 5 tipos encapuchados y armados es muy duro", y cuesta reponerse. Así comenzaba el análisis Nacho Abad en su sección de 'Sucesos' en 'Herrera en COPE'.

El primer crimen, toca directamente a dos trabajadoras del programa

En el caso de María del Monte el robo es del jueves al viernes en torno a las 4 de la mañana. Al parecer son 5 autores encapuchados, y pudieron entrar por la parte trasera de la vivienda, una vivienda unifamiliar que tiene campo por detrás.

Para escalar la pared de la parte de atrás utilizaron un palé de madera a modo de escalera. Una vez que estaban dentro de la finca se acercaron a la puerta principal y empezaron a dar patadones hasta que consiguieron reventarla. Los golpes y los ruidos son los que les hacen despertar de forma súbita y abrupta.

Había 5 personas en la casa, María, Inmaculada y "otras 3 que no he conseguido identificar", comentaba Nacho. A una de ellas le ponen unas bridas. Y "les amenazaron con matarlas si no les daban el código de la caja fuerte". Finalmente consiguen que María del Monte abra la caja fuerte. "No les pasó nada, gracias a Dios no hubo violencia física". Previamente les quitaron los móviles para que nadie pudiera mandar un mensaje o hacer una llamada de alerta. Los agresores se marcharon por la parte de atrás también. El problema, explicaba Nacho Abad, es que "en la casa no hay alarma ni hay cámaras, con lo cual va a ser difícil la identificación".

El susto es muy grande. Cuando ves estas denuncias de gente que ha protegido su hogar y ha matado al agresor que ha entrado dentro de la casa y le dicen que no es legítima defensa, "te llevas los mil demonios". Entiende el criminólogo que debería haber un cambio legislativo "en el que nos permitiesen defendernos. Con el caso TOUS se habló mucho. Y con el del anciano de Ciudad Real".

El segundo crimen, un matriminio de Motril (Granada)

El pasado 6 de mayo en Motril quedó todo el mundo consternado tras conocer la muerte de Encarni Muñoz y José Manuel, una pareja muy apreciada por todos los vecinos. "La primera hipótesis considerada fue que ella de 39 años había muerto por el golpe letal que sufrió en un accidente de tráfico", ha analizado Nacho.

Van por una carretera y se estrellan. "Los médicos le hacen la RCP a la mujer porque no reacciona. El accidente pinta mal". La mujer está fallecida pero "está demasiado fría para que el accidente haya sido hace unos minutos". Parece que ha fallecido mucho antes. En la autopsia se desvela que ella sufrió una asfixia mecánica, y el marido luego encubrió el crimen estrellándose en la carretera. Él se subió al tejado de su casa y se disparó con su arma reglamentaria. "Y la gente se pensaba que era por amor", porque parecía que el marido se había suicidado al no soportar la muerte de su mujer por el supuesto accidente.

Un vecino le vio en el supuesto lugar accidente reventando con una barra de hierro los cristales y la chapa del coche para que pareciese un accidente más brutal. Entondes, se dictamina que el siniestro vial "fue fingido y que el crimen lo cometió el hombre en el domicilio familiar". La pareja se llevaba muy bien por lo visto, y las familias dicen que se llevaban muy bien. "Lo que sí sabemos es que dejan huérfanas a dos niñas de 12 y 15 años".

El factor común de los dos crímenes: "No estamos haciendo nada bien"

La violencia de género no para de aumentar "por lo que vemos", cuando el presupuesto destinado a acabar con la violencia de género "tampoco para de aumentar". ¿Eso quiere decir que no se están haciendo las cosas bien? "No, de ninguna de las maneras", ha añadido duramente Abad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estoy convencido de que no estamos haciendo nada bien en este sentido. Es decir, las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno en violencia de género no funcionan. Y si nos atenemos a las cifras, no han mejorado desde que existe el Ministerio de Igualdad, ni se ha reducido el número de agresiones ni nada por el estilo".

Como el caso Rubiales, todo el mundo sale a la calle (que está muy bien), "pero en los casos de violadores reincidentes beneficiados por la ley del Solo sí es sí, como el caso de Dos Hermanas, nadie dimite". ¿Han ido las representantes del Ministerio de Igualdad a ver a la víctima, a hablar con ella y a pedirle disculpas en persona? "Porque si no fuese por la ley del sí es sí, ese hombre estaría en prisión".

"Me encorajina la cifra de violencia de género", ha concluido Nacho Abad, y cree que se necesita un cambio estructural, "también penas más duras".