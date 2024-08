Las dudas de Nacho Abad sobre el asesinato del pequeño Mateo en Mocejón: "Es importante"

Es un suceso que ha conmocionado prácticamente a toda España. El pasado domingo, en torno a las 10 de la mañana, el pequeño Mateo, de tan solo 11 años, era brutalmente asesinado a puñaladas cuando jugaba con sus amigos en el campo de fútbol de Mocejón, en Toledo. Después de que los servicios de emergencia certificaran la muerte del menor, la policía activó la operación jaula en busca del asesino del niño.

No sería hasta el día siguiente cuando la Guardia Civil detuvo a un joven de 20 años, quien podría padecer una discapacidad intelectual del 70%, que podría estar relacionado con la muerte de Mateo. Poco después terminaría confesando el crimen y a lo largo de estos últimos días, los agentes se han centrado en hallar el arma del crimen.

Este miércoles, de hecho, están analizando un cuchillo hallado cerca de la casa del asesino confeso. Un caso sobre el que este miércoles hemos hablado con el periodista experto en sucesos y colaborador de 'Herrera en COPE', Nacho Abad, quien ha explicado algunos detalles de la investigación y ha dejado caer algunas dudas sobre el caso.





En particular, Nacho Abad se refiere a dos asuntos concretos que despiertan todas sus dudas. "¿Qué me dice el conocimiento de los años que llevo en el trabajo y del estudio de la carrera de criminología?", se ha preguntado.

En primer lugar, y cuando una persona apuñala a otra "más de una docena de veces, ahí sale sangre". Eso sí, no solo del herido, sino también es posible que "el apuñalador tenga sangre en sus propias manos". Puesta esta premisa sobre la mesa, Abad ha señalado: "Él se escondió, él se quitó la ropa, se cambió para que no lo viese su abuela y lavó las prendas a mano. ¿Le vieron? ¿No le vieron?", ha dejado caer.

En cualquier caso, ha recordado que "el encubrimiento entre familiares directos no está penado por ley. No puedes obligar a la abuela o al padre a chivarse de su hijo desde un punto de vista penal. Otra cosa es desde un punto de vista moral, ético, sabiendo aparte de la discapacidad de Juan Francisco".

La segunda cuestión está relacionada con esta discapacidad, precisamente. "Él sabe que tiene que deshacerse del cuchillo. Es decir, tiene lo que se conoce en criminología por conciencia forense. Sabe que se tiene que deshacer del alma del crimen. Por tanto, ¿hasta qué punto era conocedor de lo que estaba haciendo? ¿Hasta qué punto estaba dentro de un brote psicótico en el que se desconectó de la realidad y mató? Porque él, cuando la Guardia Civil habla con él, confiesa y confiesa de forma espontánea", señala Nacho Abad.

El experto en sucesos ha remarcado que la Guardia Civil no tiene que hacerle preguntas porque al final el menor es quien acaba confesando los hechos de forma natural. "De su confesión espontánea él dice que él ve el crimen, que él tiene un otro yo, que le ha robado la cámara en la cara, y él ve la cara de su otro yo y que ese otro yo, que no es él", agrega Abad.

"Por tanto, hay un yo inocente y un yo criminal, dos yos dentro de él y le echa la culpa a otro porque él dice que es inocente. Pero vuelvo a insistir, ¿la conciencia forense de deshacerse del cuchillo es compatible con un brote psicótico o no? Yo creo que no, pero esto lo tendrán que determinar probablemente, obviamente, los psiquiatras forenses que le analicen", ha dejado caer el periodista.

Más detalles de la investigación

Si bien es cierto que el caso está bajo secreto de sumario, Nacho Abad ha dejado caer algunos detalles sobre la investigación que se está desarrollando. En primer lugar, deja caer que ya la Guardia Civil, desde el principio, sospechaba que el asesino era alguien del pueblo, ya que era capaz de conocer el agujero de la valla del campo de fútbol por el que habían accedido los niños.

"Por los testimonios que ellos habían recogido, se dieron cuenta de que el asesino se había acercado a un grupo de chavales de 16 años, pero no había llegado a hablar con ellos, no había habido ningún tipo de interacción. Simplemente se acercó y optó por alejarse de ellos. Al alejarse de ellos, ellos dicen que les pareció ver que llevaba algo metálico en la mano, pero no fueron capaces de determinar que era un cuchillo porque entonces hubiesen dado la voz de alarma y hubiesen estado más pendientes", ha detallado el periodista.

Fue entonces cuando el asesino confesó se acercó al grupo de Mateo, que le vieron acercarse. "Cuando lo ven, no es que les grite, no es que les amenace, no es que viesen el cuchillo, sino lo que ellos dicen es que piensan que, como se han colado dentro de las instalaciones y le han visto junto a los chavales de 16 años, piensan que les va a echar la bronca. Y que ellos huyen directamente para que no les echen la bronca por haberse colado en el campo".

Es entonces cuando Juan "da caza" a Mateo. "A partir de ahí, obviamente la investigación determina que el presunto asesino tiene que estar en Mocejón".

