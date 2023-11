Hoy, en la sección de sucesos de Nacho Abad en 'Herrera en COPE', Alberto Herrera ha querido empezar preguntándole al periodista especializado en crímenes si en Halloween se producen más asesinatos que en otro dia cualquiera.

La respuesta de Abad es que, en esta fecha, sí se han producido algunos sucesos sorprendentes e inquitantes a lo largo de la historia.

Por ejemplo, ha recordado el perfil criminal de un hombre, bautizado en EEUU como 'candy man' que, en 1974, se dedicó a asesinar niños utilizando caramelos envenenados: "Este hombre aprovechaba la tradición que hay en EEUU del truco o trato entre los más pequeños para entregarles caramelos envenenados. Mató a unos cuantos niños y, por suerte, terminaron cazándolo".













Halloween, fecha maldita

En España también se produjo un trágico incidente en la noche de Halloween de hace dos años.

Como ha contado Abad, esa noche un joven fue asesinado en un parque de Toledo.

"Justo ayer hablabla con Costantin, el padre del joven Lorenzo. Me contaba que estaba en el parque donde asesinaron a su hijo. Que estaba hablando con su hijo y que estaba esperando a que fuera, de nuevo allí, el asesino. A ver si se atrevía con él", ha contado Abad a Alberto Herrera.

El periodista ha recordado este caso: "Lorenzo tenía unos 20 años, estaba de fiesta esa noche, salió a tomar el aire con un amigo a un parque. Y allí, se le acercó un tío con una katana y vestido de negro. Como era Halloween pues no te asustas, los chicos pensaban que era un disfraz. Aunque cuando se les acercó, pensaron que era un atraco. Lo que hizo Lorenzo fue darle un billete de 10 euros, el tipo lo dejó caer y con una katana, le cortó el cuello. Al otro intentó también matarlo, pero no pudo".

Minutos después, se avisó a la Policía local de Toledo, pero como llovia, había tormenta, el agua limpió las principales pruebas.

"Los familiares se quejan de que la policía no colocó una carpa para tapar lo más importante. Aunque lo cierto es que tampoco encontraron pruebas concluyentes en el billete que Lorenzo había entregado a su asesino. Después, se buscó en cámaras de seguridad, posiciones telefónicas, testigos y, dos años después, no hay nada. Hubo algún sospechoso, pero no hay ningún detenido", ha expuesto Nacho Abad.

Lo que piensa el padre, según Abad, es que fue un robo. Pero la policía está convencida, según el periodista, que era un psicópata y tenía ganas de matar. "No sabemos si ha matado a más gente aunque, ahora, es más complicado que existan los asesinos en serie", expone el colaborador de 'Herrera en COPE'.

No tener respuestas es una de las máximas condenas para los familiares. Es el caso de los padres de Lorenzo, como ha contado Abad.





¿Cómo te haces a tanto horror?, ¿cómo convives con ello?

Al escuchar este relato, Alberto Herrera le ha planteado a Nacho Abad cómo es posible que se acostumbre a escuchar estos sucesos y no lo pase mal.

La respuesta ha sido clara: "Estas historias te rompen. Porque es enfrentarte al horror. No quiero que parezca poco empático, pero llega un momento que tienes que tomar distancia. Porque no puedes llevártelo a casa. Al final, consigues ponerte una capa que consigue endurecer tu alma. Pero hay que contarlo. Porque ayudas a mucha gente", ha expuesto Abad.





La legítima defensa

En la sección de hoy, además, Alberto Herrera y Abad han querido reflexionar sobre la delicada situación que viven las fuerzas de seguridad del Estado ante situaciones que, en teoría, se pueden entender como de legítima defensa.

Abad ha contado la situación a la que se van a enfrentar el próximo 3 de marzo, 3 policías que se van a tener que sentar en el banquillo de los acusados por matar a un hombre que los atacó.

"Una madre llama a la policía y les pide que vayan a "asustar" a uno de sus hijos. La policía al principio dice que no, que no se pueden plantar en la casa para eso. Pero, de nuevo, la mujer llama diciendo que su hijo que está amenazándoles y que hay alguna agresión", ha relatado Abad.













Cuando los agentes llegan, se encuentran a la madre en la calle acompañada de uno de sus hijos.

Y se disponen a subir al piso equipados con un escudo para 3 policías. Cuando entran en la casa, el hombre empieza a atacarles con un cuchillo. Por eso, se defienden, le disparan a zonas no vitales pero el hombre termina muriendo desangrado.

Ahora, como ha contado Abad, "el Ministerio Público piensa que eso es un crímen y no una legítima defensa. Y los policías se van a tener que sentar en el banquillo de los acusados".