¿Tiene algún sentido práctico convocar la Conferencia de Presidentes dos años después? "Es un organismo de cartón piedra"

Este viernes se celebra en Santander la Conferencia de Presidentes, después de que Sánchez haya incumplido el mandato reglamentario de convocarla, al menos, dos veces al año.

Pero, ¿tiene algún sentido práctico este organismo? Si ha estado dos años y medio sin reunirse y nadie la ha echado de menos, ¿acaso podría esperarse que ahora sirva para algo? A esta y muchas otras preguntas responde José Antonio Zarzalejos en el Sexto Sentido.

"Escepticismo general al respecto. Muchos nos preguntamos lo mismo. Esta Conferencia reúne al presidente del Gobierno, a todos los autonómicos, a los alcaldes-presidentes de Ceuta y Melilla y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con voz, pero sin voto. Su última reunión data de marzo de 2022.

Se celebró en Palma tras la erupción desastrosa del volcán y en esa sesión se aprobó el reglamento de su funcionamiento que previó al menos dos convocatorias al año. O sea que tenían que haberse celebrado desde entonces hasta hoy cuatro reuniones. Sánchez no las ha convocado porque el presidente destruye toda institución que toca y no cumple ni siquiera con los compromisos más elementales.

Por eso, y aunque la Conferencia está prevista en la ley como órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno y las CC AA, su eficacia es casi nula.

Sus acuerdos, además, son recomendaciones y, por lo tanto, no obligan. No habrá hoy acuerdo ni sobre inmigración (repartos obligatorios de inmigrantes menores no acompañados) ni, mucho menos, sobre financiación autonómica porque no hay posibilidad de que prospere la prevista como ‘singular’ para Cataluña. Eso sí, asistirá Illa, después de que Puigdemont, Torra y Aragonés no asistieran a ninguna convocatoria anterior.

Se espera a Pradales, recuperando la asistencia del presidente del Gobierno Vasco. Urkullu solo asistió a una de las reuniones. Estará el rey, regresado de su exitoso viaje de Estado a Italia. Me temo que esta Conferencia, mientras la lealtad no sea un principio eficiente en nuestra democracia, será parte de la burocracia a la que se dedica este Gobierno: o sea, un organismo más de cartón piedra".