De 19.000 a 25.000: Aumento en los Mossos d'Esquadra, los funcionarios mejor pagados que Policía y Guardia Civil

Tratar con los secesionistas y nacionalistas termina demostrando su síndrome de superioridad: España para ellos es un servicio de suministros y abastos; quieren que el Estado les condone la deuda a ellos, pero no a los demás. Hoy se consumará este escarnio a la igualdad de los españoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"El Estado autonómico boquea, Carlos. Lo hizo con la gestión de la DANA el 29 de octubre: lio competencial, incompetencia, deslealtad… todos los males que un sistema de descentralización del poder no puede permitirse. Y lo hace ahora con la mal llamada condonación de la deuda del FLA a las CC AA.

En las decisiones políticas hay que preguntarse el por qué se toman y cómo se implementan. La conversión de 17.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y eventualmente de otras CC. AA, en deuda de todos los españoles en cantidades diferentes y desiguales, responde no a una política de Estado sino al pago sectario por la investidura de Sánchez a los separatistas. Hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a aprobar el enjuague.

Se trata, no nos engañemos, de un trámite. Este órgano de cooperación económico-financiera entre el Gobierno y las CC. AA lo ha disecado el PSOE. El Gobierno dispone por ley de la mitad de los votos y con una sola comunidad más (Cataluña), impone las decisiones. El Gobierno trata de que las CC AA del PP muestren diferencias y se cuartee la unidad del partido.

Es de suponer que los populares no cometerán el error de hacer bueno el pronostico de la Moncloa y sean rotundos en la negativa a esta operación de obscena política sectaria".

Pero Junts y Compromís ya le han puesto la proa a la operación, así que a lo mejor no sale adelante: "Los secesionistas son insaciables: quieren el beneficio para ellos, pero no para los demás: Junts amenaza con no apoyar la ley orgánica que la mal llamada condonación de deuda exige. Ojalá la saboteen entre ellos.

Padecemos en España dos pestes. Por una parte, la competencia descarnada entre los secesionistas en Cataluña (Junts y ERC) y en el País Vasco (PNV y Bildu) que absorbe energías comunes y nos harta; y por otra, sufrimos su afán de ser tratados privilegiadamente: café para ellos, pero no para todos.

A ver cómo arregla eso la señora Montero y cómo compone la pendiente fiscalidad de los perceptores del SMI que deberán declarar y, en muchos casos, pagar IRPF. En todo caso, bienvenido sea el disenso entre el Gobierno y sus socios si así se frustra esta arbitrariedad.

De hecho, la capacidad autodestructiva del secesionismo, su idiosincrasia egoísta, su supremacismo, no dejan de ser garantías de que, no sin coste para la nación, se torpedean los propósitos sumisos del Gobierno de Sánchez. Este episodio nos asegura, además, que la financiación singular de Cataluña no saldrá adelante".

Aumento en los mossos

Lo que si puede salir adelante es el incremento de los Mozos de escuadra: de los 19.000 actuales a los 25.000 en 2030: "En el imaginario nacionalista, la policía propia (sea la Autónoma vasca o los Mozos) es un signo de identidad.

En el País Vasco es un hallazgo ver un uniforme de la GC o de la PN. Cuando voy a mi tierra, no veo ni a uno. Allí hay 18000 policías autónomos, un cuerpo policial que es percibido como no suficientemente competente y profesional. Eso se le echó en cara al anterior Gobierno Vasco de Urkullu.

En Navarra, hace un año el TS anuló el traspaso de las competencias de tráfico de la GC a la policía foral: recordó lo básico, que ese traspaso no estaba previsto en la Ley de Amejoramiento del Fuero y que, por tanto, se debía autorizar con una ley orgánica.

En Cataluña, efectivamente, se ha acordado que los Mozos pasen de 19.000 a 22.000 de forma inmediata y que lleguen a los 25.000 en 2030. Esos funcionarios están mejor pagados que los guardias civiles y que los policías nacionales.

¿Sabes cuántos efectivos totales forman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Pues 156.000. ¿Sabes cuánto ha aumentado su número desde 2017 hasta ahora? Pues en ocho años solo en 1.000 efectivos.

No es una anécdota: la desnacionalización de Cataluña, Navarra y el País Vasco pasa por la desaparición de los símbolos de España, por el repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la marginación absoluta de las Fuerzas Armadas, en un contexto de hostilidad y desprecio al poder judicial y, en general a cualquier representación de la soberanía de la nación.

Carlos, este es el gran problema de España. Sánchez lo ha agudizado saqueando al Estado. Y algo peor: sometiendo la dignidad colectiva a sus pulsiones autocráticas".