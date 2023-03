Si suben los tipos de interés, ¿qué efecto provoca en la economía? Marc Vidal te lo explica con pasteles

Un día más, el analista económico, Marc Vidal, explica las claves económicas de actualidad en 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, primero se fija en la crisis de Credit Suisse y en si la situación "ya se ha calmado" tras los movimientos de la banca suiza. Vidal asegura que "está por ver" si se ha resuelto el problema.

"La verdad es que aparte del arreglo de la unión de la banca suiza, esta última que se hizo, lo que sabemos es que los bancos centrales han ofrecido sus impresoras, de imprimir billetes sin descanso, para que los utilice quien quiera. Que no va a ser por tinta, que tienen de sobra dicen, y trasladar al mercado la sensación de que pase lo que pase, aquí no quiebra nadie porque siempre aparece un dinero mágico que lo soluciona todo, la verdad que no es muy esperanzador por lo que suponen realidad", asegura.

Y pone el foco en los inconvenientes que genera emitir dinero: "Es lo que ha traído todos los problemas que tenemos, a una inflación que no remite a pesar de subir tipos a una velocidad inédita, a pesar de que la guerra ya no puede contemplarse como el motivo de ello, y a pesar de que los índices de precios de suministros han caído a mínimos tras la crisis sanitaria. Y es que darle a la manivela que inunda el sistema de dinero en forma de fondos europeos, planes de rescate o herramientas antifragmentacion, nos lleva un escenario donde, aun con más euros, compraras menos cosas y ese es el problema. El mundo se debe asimismo tres veces y media y nadie parece dispuesto a parar esta locura".

¿Qué efectos tiene subir los tipos de interés?

Ante la pregunta de si subir los tipos lo complica todo, responde afirmativamente y explica que, "como sabemos, las tasas son el costo del dinero, el precio que tiene que pagar por pedirse prestado cualquier cosa. Cuando las tasas suben, el costo de pedir prestado es más caro y como los bonos son instrumentos financieros que se utilizan para prestar dinero y recibir intereses a cambio, si las tasas suben, los nuevos bonos que se emiten ofrecen un mayor interés, por lo que los bonos que ya se han emitido y que ofrecen un interés más bajo pierden valor y nadie los quiere, los tiene que vender a perdidas y es lo que le pasó al Silicon Valley Bank y es la amenaza para 186 bancos en Estados Unidos ahora mismo, según la propia Reserva Federal".

La comparativa entre bonos de deuda y pasteles

Para que resulte más explicativo y "como esta terminología a veces es un poco compleja", Marc Vidal ha tirado de un ejemplo. "Vamos a imaginar que los bonos son pasteles en una pastelería y las tasas son el precio de los ingredientes necesarios para hacer los pasteles. Pues bien, imagina que compraste algunos pasteles a un precio determinado, pero luego el precio de los ingredientes para hacer los pasteles aumenta, ahora la pastelería hará nuevos pasteles a un costó más alto, por lo que los pasteles que ya has comprado pierden valor si necesitas vender aquellos pasteles después de que los precios de los ingredientes hayan subido tendrías que venderlos a un precio más bajo para competir con los nuevos pasteles que se están haciendo un costo más alto", explica.