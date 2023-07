Por qué todavía no está controlada la inflación: esta es la relación entre la economía de España y la de EEUU

El último dato de inflación en España permitió a los mercados respirar más tranquilos. Ahora, Estados Unidos acaba de dar a conocer que la inflación allí se ha situado en el 3%, una cifra inferior a la esperada. ¿Está controlada la inflación definitivamente?

Marc Vidal, en su sección 'Salida de Emergencia', despeja todas las dudas. Como ha explicado el analista económico, el dato de la inflación estadounidente se ve con buenos ojos desde Europa, pero los americanos no piensan lo mismo: "allí se considera que este ajuste de la inflación es síntoma de que la desaceleración es ya un hecho". Es decir, que el crecimiento económico se está ralentizando.

Además, Vidal ha explicado por qué en la próxima recesión mundial los bancos centrales no van a rescatar a nadie. "El fondo más grande del mundo asegura que cuando Europa y Estados Unidos entremos en recesión en 2024, que dicen que va a ser así, los bancos centrales no van a acudir al rescate de nadie porque temen disparar los precios otra vez por el efecto de la masa monetaria", comenta.

"La inflación no está controlada ni allí ni aquí"

Entonces la pregunta es,¿qué tiene que ver todo esto con la inflación? "que la inflación no está controlada ni allí ni aquí", asegura el analista económico. Por eso mismo hay que intentar atender a los datos de un modo objetivo y alejados de intereses particulares, y Marc Vidal pone un ejemplo, "mantener que España crece más que nadie, sin contemplar el cómputo desde la caída de nuestra economía en 2020 es una fábula que distorsiona los efectos de lo que ya está pasando en EEUU".

La relación con Estados Unidos es de vital importancia. Tanto es así, que hay que tener muy en cuenta siempre la situación del dólar, que ahora mismo está en mínimos anuales frente al euro. ¿En qué influye esto a Europa? "como el petróleo se cotiza en dólares, si el valor del dólar disminuye, los inversores pueden comprar más petróleo por la misma cantidad de euros. Lo que aumenta la demanda de petróleo y, por tanto, el precio", explica Vidal, "pero aquí parece que todo eso no importa", añade.

Asimismo, Vidal anuncia que "lo vamos a pagar caro, porque llevamos meses metidos en este barro electoral". Hay un factor que así lo demuestra, "el índice de gestión de compras del sector manufacturero, que en junio ya se situó por debajo de 50 -que es recesión- y ahora mismo está en 48 puntos. Lleva tres meses cayendo". El analista asegura que "esta cifra es un testimonio clarísimo, el más claro que tenemos hasta el momento para adivinar o para intuir la desaceleración inminente". Y a todo esto hay que sumar otras dos circunstancias "a la parada estacional se está sumando la incertidumbre política y se está parando todo".

Hasta ahora no habíamos notado este frenazo, pero "el frenazo viene de lejos", comenta el analista. Sin embargo, esto no significa que no sea positiva la moderación de la inflación, solo que "si lo hace tan rápido es síntoma de que la máquina se está parando a pocos metros de la salida de emergencia", concluye Vidal.